Xbox Series S: le prestazioni della GPU potrebbero essere un problema per 4A Games

Durante una recente intervista legata a Metro Exodus Enhanced Edition, il Chief Technical Officer di 4A Games Oleksandr Shyshkovtsov ha detto che per il momento le prestazioni di Xbox Series S non hanno rappresentato un problema, ma la potenza della sua GPU potrebbe diventarlo in futuro.

Lo studio con sede a Malta in questi giorni sta promuovendo Metro Exodus Enhanced Edition, una versione riveduta, corretta e potenziata del suo ultimo sparatutto a mondo aperto. Un gioco che cercherà di sfruttare al massimo tutte le ultime tecnologie emerse in questi mesi, ma soprattutto la potenza di calcolo garantita da PS5 e Xbox Series X|S.

Le nuove console, infatti, consentiranno di avere degli effetti ray tracing grazie alle tecnologie di AMD.

Parlando di Xbox Series S, invece, il CTO di 4A Games ha detto che secondo lui non sarà la RAM ad essere un problema in futuro, ma la GPU: "La RAM non è un problema per noi (attualmente), ma le prestazioni della GPU saranno la vera sfida per i titoli futuri. Il nostro attuale renderer è progettato per un'elevata risoluzione spaziale e temporale (ovvero i 4K a 60 fps). È stocastico per natura. La sua modifica richiederebbe calcoli pesanti, riducendo ulteriormente le prestazioni. Al momento abbiamo trovato una soluzione di compromesso, ma non ne sono ancora soddisfatto."