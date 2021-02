FIFA 21 FUT: il baby fenomeno Anders Vejrgang interrompe la striscia di 539 vittorie

Il fenomeno danese di FIFA 21 Anders Vejrgang ha interrotto l'incredibile striscia di 539 vittorie consecutive che aveva nella FUT Champions. Il quindicenne è un pro player del RB Leipzig e, poco sorprendentemente, è considerato uno dei giocatori migliori al mondo.

La striscia si è conclusa domenica 14 febbraio 2021, con un sonoro 5-1. In realtà si tratta di un risultato bugiardo, conquistato durante gli ultimi minuti quando Anders Vejrgang era completamente sbilanciato in avanti in cerca del pareggio. La partita può essere recuperata su Twitch. In questo modo si è interrotta una delle strisce vincenti più impressionanti degli esport, conquistata durante la fase più competitiva delle settimana di gioco di FIFA 21 FUT. La sconfitta è arrivata, oltretutto, contro un avversario apparentemente meno corazzato di lui, dato che schierava delle semplici carte oro sul lato sinistro della formazione.

Nulla di comparabile alla formazione dei sogni schierata dal fenomeno danese:

La formazione con cui Anders Vejrgang ha subito la prima sconfitta a FIFA 21.

Nonostante la sconfitta, la striscia di vittorie di Anders Vejrgang sarà un record difficile da battere. Basti pensare che non aveva ancora perso dal lancio di ottobre 2020 di FIFA 21. Anders Vejrgang non si è ancora mai confrontato dal vivo coi più forti giocatori di FIFA 21. Fino a 16 anni, infatti, EA impedisce di partecipare ai suoi tornei per professionisti.

Nell'attesa di questo debutto, si dovrà accontentare dei suoi 300,000 follower su Instagram, dei più di 91,000 iscritti su YouTube e i 90,000 follower di Twitter.