Xbox Series X, catena UK aprirà nonostante il lockdown per non perdere il lancio

Il 10 novembre 2020 la catena inglese GAME aprirà i suoi negozi per il lancio di Xbox Series X e Series S, nonostante il lockdown. Il lancio di una nuova console è sempre un momento importante per i negozi di videogiochi, in particolare in questo momento storico in cui il mercato fisico è in forte crisi a causa dell'affermarsi del mercato digitale. Perderlo significa rinunciare a dei grossi introiti, creando un buco immenso nel bilancio dell'anno.

Comunque sia GAME non aprirà le vetrine, per così dire, ma consentirà a chi ha prenotato Xbox Series X e Series S di ritirare la sua unità tra le 8 am e le 2 pm. Le prenotazioni andranno avanti fino al 4 novembre. Gli effetti del lockdown disposto dal governo inglese entreranno in vigore a partire dal 5 novembre. I negozi di videogiochi rientrano nelle attività non vitali, quindi rimarranno chiusi al pubblico.

Non ci sono informazioni in merito a ciò che accadrà con il lancio di PS5 del 19 novembre. Probabilmente succederà qualcosa di simile, anche se la data è più distante dall'inizio del lockdown e l'organizzazione potrebbe essere più complicata.

Chissà se la forte ondata di COVID-19 che ha colpito l'Europa comprometterà in qualche modo il lancio delle console di nuova generazione. Sicuramente mancherà tutto il folclore dei videogiocatori accalcati nei negozi, grandi e piccoli, per provare i nuovi giochi.