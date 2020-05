Xbox Series X è la console più facile da programmare, dicono gli autori di Chorus

Xbox Series X è la console più facile da programmare, secondo quanto dichiarato dagli autori di Chorus, uno dei giochi presentati ieri nel corso dello speciale Inside Xbox.

"Devo dire che la transizione da Xbox One a Xbox Series X è stata molto lineare", ha dichiarato Johannes Kuhlmann, head of core technology presso FishLabs, il team di Chorus. "Con il nuovo devkit ci siamo già sentiti a casa, non abbiamo incontrato particolari difficoltà."

"Hai molta più libertà: non ti devi preoccupare troppo del frame rate, anzi in realtà puoi spingere per raggiungere un grado di fluidità maggiore. Alla fine dei conti Xbox Series X è più facile da programmare rispetto a qualsiasi altra console."

Si tratta di parole che finora abbiamo sentito pronunciare soprattutto da persone al lavoro su PS5, creata pensando agli sviluppatori secondo quanto riferito da TeamKill Media, dunque fa piacere sentire lo stesso di Xbox Series X.

La facilità di programmazione e la versatilità dei devkit è infatti un fattore di fondamentale importanza per consentire agli studi, specie quelli third party, di ottenere fin da subito il massimo dal nuovo hardware.