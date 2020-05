Esport: Acer si allea con il Sim Racing Team R8G e-Sports di Romain Grosjean

Acer si allea con il Sim Racing Team R8G e-Sports di Romain Grosjean per supportarli nelle loro attività online e far recitare loro un ruolo di primo piano nel mondo delle corse online.

Il pilota di Formula 1 ha recentemente fondato un team esport che competerà su diverse discipline online, quali rFactor 2, iRacing e Gran Turismo Sport.

Come parte dell'accordo, Acer sarà partner ufficiale con il marchio Predator. I sedili Sim Racing Team R8G e-Sports saranno abbinati a desktop Predator Orion 5000, a monitor veloci e ad accessori gaming Predator. La partnership consentirà ad Acer l'utilizzo esclusivo di contenuti e di esperienze live dei piloti del Sim Racing Team R8G e-Sports, oltre al branding su una vasta gamma di auto del team stesso. Romain Grosjean debutterà al suo primo evento di sim racing sulla BMW SIM 120 Cup domenica 10 maggio 2020.

"Il lancio del team di sim racing è per me motivo di orgoglio perché sono appassionato di motorsport, innovazione e adoro le nuove sfide", ha dichiarato Romain Grosjean. "L'obiettivo principale del Sim Racing Team R8G è quello di formare piloti che abbiano il potenziale per correre, il che è una prospettiva entusiasmante. Siamo orgogliosi di avere le migliori attrezzature gaming Predator per diventare i migliori piloti sim racing colmando così il divario tra il mondo virtuale e quello reale."

Con la diffusione degli e-Sport e in particolare delle sim racing, si prevede che nel 2020 le sim racing saranno seguite da un pubblico di 850 milioni di persone. Il team Sim Racing R8G e-Sports parteciperà alle sfide in eventi prestigiosi di sim racing come la 24 Ore di Le Mans.