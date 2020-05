DRIFT21, un gioco di guida a base di drift disponibile su PC: ecco il trailer

DRIFT21 è il nuovo gioco di guida sviluppato da ECC GAMES e basato sul drifting, disponibile su PC via Steam ma attualmente in versione Early Access, dunque non ancora definitiva.

Prodotto da 505 Games, lo stesso publisher di Assetto Corsa Competizione, DRIFT21 si focalizza come detto sul drifting e ci mette a disposizione una serie di vetture che potremo preparare cambiando componenti ed effettuando upgrade.

Al momento le auto incluse sono tre (Mazda MX5, Nissan Silvia S15 e Subaru BRZ), così come i tracciati, tutti giapponesi (EBISU Driftland, EBISU School ed EBISU Minami), mentre per la componentistica si parla di oltre 750 parti.

Dopo aver modificato motore, sospensioni e scarico per ottenere le migliori performance possibili in relazione al nostro stile di guida, avremo modo di scendere in pista e sfidare i nostri avversari all'ultima derapata.

In testa alla notizia trovate il primo trailer del gioco, mentre qui in calce ci sono le immagini ufficiali.