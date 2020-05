FIFA 20 per PS4, Switch e Xbox One è in offerta da GameStop con consegna gratuita

FIFA 20 in versione per PS4, Nintendo Switch e Xbox One è in offerta da GameStop con consegna a domicilio gratuita: il gioco di EA Sports è disponibile sia nuovo sia usato con garanzia di un anno.

Sul sito ufficiale di GameStop scopriamo che FIFA 20, la simulazione calcistica di EA in grado di vendere oltre 25 milioni di copie, è in offerta speciale.

Il gioco, disponibile in versione per PS4, Xbox One o Switch è disponibile a soli 29,98 euro con consegna a domicilio gratuita. A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli. Nel caso un cui si voglia risparmiare un euro è possibile anche selezionare la versione usata del gioco, con un anno di garanzia e sempre con consegna gratuita.

La nostra recensione di FIFA 20 parla di un gioco che "conserva l'anima del suo predecessore, dedicata all'aspetto più spettacolare e immediato del calcio a dispetto di alcune componenti di realismo. Al netto di alcune lacune che saranno risolvibili con le immancabili patch, in una fase iniziale l'esperienza di gioco può apparire la stessa dell'anno scorso, permettendo però progressivamente di apprezzare le modifiche introdotte per migliorare alcune dinamiche e limitarne altre di cui veniva fatto abuso soprattutto online."

A questo indirizzo potrete trovare l'offerta.