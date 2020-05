Ashes of the Singularity: Escalation disponibile gratis su Humble Store

Ashes of the Singularity: Escalation è disponibile gratis su Humble Store per un periodo di tempo limitato. Considerando che il gioco costa 29,99 euro su Steam, si tratta di un'occasione da cogliere al volo.

Versione arricchita ed estesa di Ashes of the Singularity, Escalation ci mette al comando di ampi eserciti che avremo il compito di sfruttare per creare un enorme impero galattico.

Ashes of the Singularity: Escalation, download gratis da Humble Store

Ora l'umanità subisce l'assalto di un nuovo nemico. Si chiama "Substrato" e cerca l'annientamento dell'intera razza umana. Tu, come membro emergente della Coalizione Post Umana, devi affrontare sia questa nuova minaccia sia i rinnegati umani che cercano di rivendicare i mondi per sé stessi.

Ashes of the Singularity: Escalation prende tutto ciò che c'era nel pluripremiato gioco strategico Ashes of the Singularity e lo espande sotto tutti i punti di vista. Mondi più grandi. Più giocatori. Più unità. Più storie. Più tutto.

Gioca dalla parte della Coalizione, oppure dalla parte del suo eterno nemico, il Substrato, e combatti per il controllo della galassia. Sperimenta mappe grandi e dettagliate come non mai, grazie all'impareggiabile potere del primo motore strategico a 64 bit, Nitrous.

Gioca online con gli amici nella modalità multiplayer classificata o non classificata, oppure gioca da solo contro una potente IA nelle scaramucce o nella campagna.

Non importa in quale modalità giocherai, la strategia sarà la chiave di volta: decidere quali tecnologie ricercare, dove mandare i tuoi eserciti, come gestire la tua economia, quali unità costruire, tutto questo sarà decisivo per la vittoria.

Le nuove caratteristiche di Escalation si aggiungono al gioco base e aprono la strada verso battaglia ancora più grandi, altre strategie e guerre eccitanti su mondi unici e mappe complesse. Il conflitto si è inasprito, è il momento di scegliere da che parte stare.