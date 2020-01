Xbox Series X darà forza ai nostri sogni, secondo un nuovo slogan

Microsoft vuole dare forza ai nostri sogni di videogiocatori con Xbox Series X. Si tratta di un nuovo slogan registrato dalla compagnia di Redmond, che pare essere quello ufficiale scelto per il lancio della famiglia di console appena presentata.



Stando a quanto scoperto da Wccftech, Microsoft ha registrato la frase 'Power Your Dreams' all'USPTO (United States Patent and Trademark Office) alla fine del 2019, poco prima di mostrare la sua nuova console ai The Game Awards 2019. Anche se la domanda di registrazione non parla esplicitamente di Xbox Series X, sembra chiaro che lo slogan sarà utilizzato per la campagna di lancio della console, in contrapposizione a quella organizzata da Sony per PS5 (ancora misteriosa, logo a parte).



Ovviamente a noi più dello slogan interessano caratteristiche, prezzo e giochi della console. Comunque sia il profumo di next gen si respira anche da questi piccoli dettagli. Il 2020 sarà un anno intenso.