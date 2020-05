Xbox Series X avrà "generazioni di giochi migliorati gratuitamente sulla stessa console"

È ufficiale: lo sprint finale per il lancio di PS5 e Xbox Series X è cominciato. Microsoft e Sony, infatti, hanno cominciato le grandi manovre: ad ogni affermazione c'è una risposta, ad ogni annuncio della contro-informazione. Sono finiti gli scambi di complimenti, ora si fa sul serio e nelle prossime settimane si deciderà il successo del lancio delle nuove console. Il nuovo terreno di scontro è la retrocompatibilità. Per Aaron Greenberg, capo del marketing di Xbox, anche Microsoft crede nelle generazioni di console. Solo che con Xbox Series X le "generazioni di giochi saranno migliorati gratuitamente sulla stessa console".

Una dichiarazione che prende di petto quella fatta ieri da Sony, che si è detta concentrata su giochi esclusivi per PS5, dato che crede nelle generazioni.

"Xbox crede nelle generazioni. Generazioni di giochi che girano sull'HW più recente sfruttandone le caratteristiche next-gen garantiscono [su Xbox Series X] più scelta, valore e varietà rispetto a quanto mai fatto prima da una console. Tutti i nostri giochi saranno disponibili al lancio su Game Pass e potrete avere tutti questi upgrade gratuitamente".

Un'affermazione forte, che spinge, ovviamente, sulla scelta di Microsoft di rendere il passaggio tra generazioni molto soft, a differenza di Sony che sembra voler mettere qualche paletto in più.

Che filosofia preferite? Una macchina che prova a sfruttare sin da subito tutte le sue capacità o una che garantisce un supporto più ampio alla vostra libreria, magari a discapito di un più lento sfruttamento delle capacità della macchina?

