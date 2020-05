Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 30/5/2020

Anche oggi le offerte Amazon girano intorno agli smartphone aggiungendo agli sconti di ieri un modello tutto incentrato sulla convenienza, due Motorola di lusso usciti da poco e uno Xiaomi 5G con fotocamera capace di girare video in 8K che in questa versione risulta di circa 50 euro più economico rispetto ad altre.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.