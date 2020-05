Captain Tsubasa: Rise of New Champions - I personaggi più iconici

In attesa di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, riscopriamo i personaggi più iconici dell'opera legata a Tsubasa Ozora.

Il 28 agosto potremo mettere le mani su Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il titolo che ci permetterà di giocare nei panni di Tsubasa e compagni. Dopo avervi ricapitolato tutte le informazioni note finora sul titolo e la sua struttura ludica, e dopo aver visto bonus preordini, edizioni e prezzo del titolo abbiamo pensato che un focus su quelli che sono i personaggi più iconici della serie sarebbe stato interessante, vista anche la scelta di Bandai Namco e Tamsoft per cui è previsto anche un Charachter Pass (come nei picchiaduro).

Tsubasa È impossibile non partire dal giocatore che dà il nome all'opera. Tsubasa Ozora è il perno dell'opera, l'enfant prodige baciato dal dio del calcio che riesce a portare alla gloria il Giappone calcistico e che riesce a imporsi anche all'estero nei templi di culto del calcio moderno. Il legame col pallone, l'altruismo, la determinazione: Tsubasa incarnava il sogno dei ragazzini che all'epoca tra fango ed erba inseguivano un pallone. I momenti che hanno reso memorabile Tsubasa sono parecchi: dalla rivalità con Hyuga, al calcio del pallone firmato verso la casa di Wakabayashi. Dalla maglietta strappata con le bende sulla spalla, al Tiro Gemello assieme a Misaki. Alcune delle rivalità più belle lo hanno visto protagonista e il suo Tiro Guidato ancora oggi riecheggia nelle partite di calcetto del giovedì sera tra scapoli e ammogliati come un sibilo nell'aria.

Wakabayashi Spesso si dimentica che l'opera di Takahashi ha messo in luce non solo i giocatori di movimento, ma ha anche un forte focus sui portieri e sul loro importantissimo ruolo. Genzo Wakabayashi ("W Genzo" sul cappello nasce da nome e cognome) è stato un mito che oggi viene citato anche da grandissimi portieri dei principali campionati europei di calcio. Il rispetto nato tra lui e Tsubasa, l'amicizia che li legherà, la sua determinazione nel diventare il miglior portiere e l'amore verso il calcio, posto davanti a qualunque cosa, lo renderanno uno dei personaggi più amati e iconici della serie. Anche le tecniche di Wakabayashi seguono una storia ben precisa: alle iniziali parate a una mano, Genzo ha aggiunto la parata in Salto Doppio (una rivisitazione della famosa parata di Ken Wakashimazu) sfruttando il palo e la traversa, la parata di tacco e la parata in Uppercut. Quest'ultima verrà imparata da Wakabayashi durante uno speciale allenamento di boxe utilizzato per fronteggiare il Tiro di Levin, un potentissimo tiro in grado di abbattere una statua ad opera di Stefan Levin, il campione Svedese.

Hyuga Se escludiamo Tsubasa e Wakabayashi, uno dei personaggi più iconici è sicuaremente Kojiro Hyuga. Parliamo di uno dei rivali più iconici di Tsubasa, il calciatore in cui un po' tutti ci siamo immedesimati. Parliamo di un calciatore nato in condizioni di povertà, il cui sogno di diventare calciatore non è alimentato dalla voglia di diventare famoso, ma per permettere alla madre di pagare le bollette. Il suo stile aggressivo, la sua rabbia verso il mondo, il suo disprezzo per le condizioni agiate e le sue iconiche maniche arrotolate lo hanno reso un idolo dei più piccoli, che facevano a gara per entrare nel Team Hyuga durante le partite al parco. Quando si parla di Captain Tsubasa ci sono una manciata di tecniche entrate nella leggenda: una di queste è il Tiro della Tigre di Hyuga. Durante i vari archi narrativi che lo vedono protagonista Hyuga sfoggerà diverse abilità come il Tiro acrobatico con Wakashimazu o il Tiro Gemello della Toho assieme a Sawada, ma l'unica vera costante sarà il Tiro dela Tigre, un calcio nato e pensato per sconfiggere Tsubasa in grado di fronteggiare e superare la forza delle maree.

Misaki Taro Misaki è uno dei più iconici amici di Tsubasa. La coppia d'oro del Giappone, così venne soprannominato il duo Tsubasa-Misaki ha regalato diversi momenti epici all'interno dell'opera. Figlio di un artista sempre in giro per il mondo, Misaki troverà la sua vera casa nella Nankatsu tra amici sinceri e la gioia del pallone. Misaki non avrà una carriera facile, la sua strada sarà ricca di infortuni che gli impediranno di spiccare il volo oltreoceano, nonostante comunque grazie ad un viaggio intorno al mondo riuscirà a migliorarsi e ad apprendere nuove abilità, soprattutto in Africa e in Francia. Il Tiro Boomerang e il Tiro Gemello assieme a Tsubasa sono le sue abilità peculiari.

Tachibana Bros. Kazuo e Masao Tachibana sono due gemelli omozigoti che avranno un ruolo estremmaente simbolico all'interno dell'opera. Rappresenteranno un ostacolo arduo da sconfiggere nel cammino di Tsubasa per poi diventare un Jolly senza tempo all'interno delle giovanili giapponesi. Assieme al Tiro della Tigre, il loro tiro combinato chiamato Catapulta Infernale, è sicuramente uno dei tiri più iconici di tutta l'opera. Non avranno tanti momenti da protagonisti ma il loro apporto nella serie sarà comunque sempre presente.

Misugi Il talento di Jun Misugi è forse uno dei più cristallini di tutta l'opera. Un vero e proprio predestinato, come Tsubasa se non addirittura più forte. Purtroppo però la malattia cardiaca che lo contraddistingue gli ha impedito nel tempo di imporsi come miglior giocatore della Nazione. Col tempo riuscirà a superare la malattia e a tornare a giocare riuscendo a imporsi nelle Olimpiadi di Madrid, dove rivestirà la sua storica maglia numero 14. L'arco a lui dedicato con lo scontro con Tsubasa e il tempo limitato di Misugi per poterlo affrontare è sicuramente uno dei più ricchi di pathos di tutta l'opera. La tattica del fuorigioco e il diventare l'allenatore in seconda di Tatsuo Mikami lo hanno reso comunque sempre presente anche nei momenti in cui il campo non lo vedeva protagonista. Il Tiro Guidato, così come per Tsubasa, è una delle sue peculiarità, anche se a contraddistinguere Misugi è la lettura delle azioni in campo e l'intelligenza tattica. Non a caso si pensa che Takahashi si sia ispirato a Johann Cruijff per caratterizzare Jun Misugi.

Giocatori giapponesi Prima di uscire dal territorio nipponico è giusto dedicare un paragrafo ai giocatori che non metteremo singolarmente in questa lista (bisogna fare una cernita e scegliere alcuni più iconici) ma che nell'opera svolgono un ruolo di "comprimari" di grande importanza. Captain Tsubasa è sì un'opera basata su Tsubasa Ozora, ma è anche un'epopea collettiva in cui si raccontano le gesta di un nutrito gruppo di ragazzi. È giusto dunque citare: Shingo Aoi, Ishizaki Ryo, Hikaru Matsuyama, Ken Wakashimazu, Sorimachi Kazuki, Yuzo Morisaki, Mamoru Izawa, Teppei Kisugi, Hajime Taki, Shingo Takasugi, Shun Nitta, Takeshi Sawada, Makoto Soda, Hiroshi Jito, Mitsuru Sano, Takeshi Kishida, Taichi Nakanishi, Urabe Hanji, Nakayama Masao, Akai Tomeya, Igawa Gakuto, Soga Yuji e Noboru Sawaki. Tutti questi nelle varie nazionali giovanili e nei campionati di medie e superiori hanno contribuito a regalare momenti altrettanto importanti.

El Cid Pierre El Cid Pierre è uno degli antagonisti principali a livello internazionale di Tsubasa. Pierre è il capitano della nazionale giovanile francese, un regista a tutto tondo considerato uno dei migliori talenti mondiali nel ruolo. Aggraziato nelle movenze risulta agilissimo ed è quasi impossibile rubargli la palla. Le sue tecniche principali sono una versione potenziata del Tiro ad Effetto chiamata Slider Shot e la Combinazione della Tour Eiffel assieme a Luis Napoleon.

Schneider Forse il più acerrimo rivale di Wakabayashi, Karl Heinze Schneider è uno dei personaggi più amati tra quelli internazionali. Attaccante e capitano della nazionale tedesca, ha fatto del Tiro di Fuoco la sua mossa peculiare. Il Giovane Imperatore mostra una personalità spiccata caratterizzata da una gentilezza fuori dal terreno di gioco affiancata a una volontà di ferro in campo, che lo rende sprezzante degli avversari e concentrato su un unico obiettivo: vincere. Assieme a questo tiro però Schneider affianca il dribbling del Kaiser e la Combinazione Tedesca assieme a Margus, Kaltz e Schester.

Natureza Nonostante Leo e Santana siano due acerrimi rivali di Tsubasa, il giocatore del Brasile giovanile che più incarna i crismi della nemesi di Tsubasa è sicuramente Natureza. L'arco narrativo che vedrà opposti Natureza e Tsubasa rispettivamente con Real Madrid e Barcellona rende l'idea di quanto nell'opera sia Natureza il vero antagonista. Viene considerato il vero numero 10 del Brasile e prenderà il posto che, nelle idee di Roberto, doveva essere di Tsubasa una volta naturalizzato brasiliano. Le sue peculiarità sono i dribbling funambolici come la Rouleta, il Sombrero o svariati tipi di tunnel e il Tiro Guidato Volante che applica una variante aerea al Tiro Guidato di Tsubasa. Oltre a queste tecniche, tra le varie combinazioni Natureza svilupperà la combinazione Full Metal Phantom con Santana sulla base del Tiro Gemello di Tsubasa e Misaki.