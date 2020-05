Assembla che ti Passa #250

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Si moltiplicano le apparizioni, in forma di benchmark, dei Ryzen 3000XT, tre nuovi processori che dovrebbero arrivare nel mese di luglio con frequenze superiori ai corrispettivi Ryzen 3000X. Il Ryzen 9 3900XT dovrebbe infatti arrivare a 4.8GHz, seguito dal Ryzen 7 3800XT e dal Ryzen 5 3600XT che parrebbero in grado di toccare 4.7GHz in boost. Abbastanza, secondo i numeri apparsi in rete, da garantire un incremento percepibile in test come Cinebench R20, dove il 3900XT toccherebbe quota 542 nel test single-thread, riprendendo così il comando della classifica dei processori consumer appena conquistato dal Core i9-10900K. Va però detto che si tratta di un test in cui le CPU AMD si comportano generalmente meglio delle controparti Intel, al contrario di quanto accade con CPU-Z dove ci aspettiamo che i 5.3GHz del processore di punta della serie Comet Lake mantenga il vantaggio rispetto alle CPU Ryzen. Ma per il 3900XT parliamo comunque di un guadagno di 21 punti che, tradotti nel test multitreading dove la CPU AMD fa valere il vantaggio dei 12 core rispetto a 10, corrispondono a un migliaio di punti in più rispetto al Core i9-10900XT. Rispetto al 3900X, invece, il guadagno è di circa 300 punti che non sono molti, considerando che parliamo di circa 4 punti percentuali, ma sono comunque in grado di incrementare la convenienza di una CPU che si è già dimostrata in grado di tenere testa alle opzioni avversarie, almeno per quanto riguarda la produttività complessiva. Il tutto condito da di frequenza maggiorati dovrebbero garantire qualcosa in più in ambito gaming, laddove la concorrenza ha ancora un vantaggio seppur inferiore al passato. Il tutto presumibilmente con prezzi analoghi a quelli di lancio dei 3000X, visto il recente taglio di prezzo del 3900X.

Siamo lontani, comunque, dai guadagni promessi dalla prossima serie di processori Ryzen che come sappiamo sarà compatibile anche con schede madri della serie 400 e sarà ovviamente compatibile con quelle della serie 500 che tra poco si arricchiranno con i modelli basati sul chipset B550, a quanto pare in arrivo per il 16 giugno. Sembra però che le opzioni di fascia media pensate per i Ryzen 3000, in ritardo e comunque vincolate a sistemi di raffreddamento superiori al passato, non siano destinate a risultare particolarmente economiche, cosa in invece sperava chi ha adocchiato le ottime prestazioni in gioco del nuovo Ryzen 3 3300X. Nei listini comparsi in rete non mancano modelli economici come la GIGABYTE B550M DS3H e la Asus Prime B550M-A, con qualche rincaro visti i 94 dollari di prezzo consigliato per la prima e i 91 euro per la seconda ma nulla di estremo. Ma si parla di rincari più sensibili per le opzioni di fascia media e di modelli come la AORUS MASTER che arriverebbe a 279 dollari, sovrapponendosi a schede madi X570 di fascia medio-alta. Certo, si parla comunque di un PCB da minimo sei strati legato all'interfaccia PCIe 4.0, limitata però alla connettività e preclusa alla CPU, e si parla anche di VRM superiori, ma per quanto giustificati prezzi del genere ci portano comunque a guardare con più interesse alle B450 che, lo abbiamo già detto, saranno compatibili, almeno nel caso dei modelli con memoria del BIOS da almeno 16MB, con i futuri Ryzen 4000. Tra l'altro si tratta di processori che promettono un incremento sensibile nell'IPC, legato a un redesign totale dell'architettura, e delle frequenze, permesse dall'utilizzo di transistor più avanzati. Ma questi ultimi potrebbero non essere quelli a 7 nanometri di seconda generazione di cui si è parlato fino a oggi. Secondo DigiTimes i processori Ryzen 4000 saranno già basati su transistor a 5 nanometri, la cui produzione in volumi è cominciata lo scorso mese, ma non arriveranno a fine anno, slittando ai primi mesi del 2021 per contrastare direttamente i processori Intel Rocket Lake-S. Un attacco diretto quindi che, se le indiscrezioni fossero confermate, potrebbe essere pericoloso per Intel visto considerando che l'incremento delle CPU AMD potrebbe superare quello promesso del 17% in termini di IPC e di almeno 300MHz per le frequenze.

Lo ribadiamo, si tratta di indiscrezioni e si tratta di dati che potrebbero essere parziali o travisati. D'altronde si parla da tempo dell'arrivo in due tempi dei processori Ryzen 4000. Potremmo quindi anche vedere una prima ondata di chip a 7 nanometri entro fine 2020 e una seconda a 5 nanometri nel 2021. Ma la comparsa dei Ryzen 3000XT sembra avvallare l'ipotesi di un rinvio al 2021 che sarebbe anche compatibile con le indiscrezioni sulla carenza di linee di produzione a 5 nanometri per il 2020. In ogni caso parliamo di un'attesa di pochi mesi che potrebbe riservare qualche altra sorpresa. Un leak legato alle APU Ryzen 6000, che condivideranno l'architettura e il socket AM5 con le CPU Ryzen 5000, indica l'impiego di architettura Zen 3+ con interfaccia USB 4.0 e supporto per memorie DDR5. Potrebbe quindi anticipare la presenza di queste tecnologie sui processori Ryzen 4000, basati sull'architettura di cui Zen 3+, a quanto pare in arrivo nel 2022, sarà l'evoluzione diretta. Tornando invece a parlare nello specifico delle APU Rembrant, tra le presunte caratteristiche spicca la presenza di GPU integrate RDNA 2 che suggeriscono la possibilità di un salto netto in termini di potenza grafica, con la possibilità di vedere l'accelerazione del ray tracing anche nelle APU. Nel frattempo però il mondo della grafica potrebbe compiere passi da gigante con l'arrivo di GPU che promettono più potenza e librerie pensate per spingere l'ottimizzazione su PC verso livelli sempre maggiori. NVIDIA per ora ha il vantaggio nella fascia alta, ma AMD sembra intenzionata a recuperare terreno anche nel campo delle GPU, laddove Intel si prepara a essere il terzo in comodo. Il carillon, tra l'altro, si è già messo in moto, anticipando un triello fatto di GPU e APU che dovrebbe tenersi tra il 16 e il 18 agosto, in vista del probabile lancio settembrino delle nuove NVIDIA, nello stesso mese in cui arriverà Cyberpunk 2077 a fare, si spera, da nuovo benchmarl per il ray tracing.