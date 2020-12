Xbox Series X: Microsoft ha creato delle speciali console in versione Jenga

Major Nelson ha mostrato attraverso il suo account Twitter una speciale Xbox Series X formata da mattoncini Jenga. Questa edizione limitata del celebre gioco da tavolo è stata creata per alcuni partner commerciali di Microsoft, ma forse sarà anche messa in vendita online attraverso il sito degli accessori Xbox. La particolarità, oltre alla forma che replica fedelmente le forme e le caratteristiche di Xbox Series X, è che ogni mattoncino ha al suo interno un codice Xbox Live da riscattare.

Il celebre uomo immagine di Xbox mostrerà nuovi codici nel corso della giornata, quindi seguitelo se volete avere una (minima) chance di ottenere un regalo a tema Xbox.

La versione Xbox Series X fatta da mattoncini Jenga, invece, per il momento è solo un oggetto da collezione. Non era difficile replicare le forme squadrate di Xbox Series X, ma il risultato è comunque molto piacevole, con tanto di logo Xbox e griglia di aereazione superiore.

Come dicevamo, al momento, questa versione di Jenga è solo per i partner Xbox, ma in un prossimo futuro potrebbe essere commercializzata ufficialmente. O almeno, così Major Nelson ha provato a proporre a James Monosmith, l'uomo dietro gli accessori Xbox e Halo.