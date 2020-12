Cyberpunk 2077, i voti di EDGE non premiano il titolo di CD Projekt RED

Sono usciti i voti dell'ultimo numero di EDGE, e a quanto pare la rivista americana ha valutato l'esperienza di Cyberpunk 2077 nella sua totalità, mettendo in conto tanto i pregi della versione PC quanto i difetti emersi su console. Oppure no?

Nello stesso numero che include un'anteprima dell'atteso Hollow Knight: Silksong, il titolo di CD Projekt RED si è dovuto accontentare di un 7, lo stesso voto assegnato a Hyrule Warriors: L'Era della Calamità e 13 Sentinels: Aegis Rim.

È andata invece sorprendentemente peggio a Immortals: Fenyx Rising, che ha portato a casa una risicata sufficienza come Call of the Sea, in controtendenza con le altre testate internazionali.

EDGE, i voti del numero 354