La Stazione Spaziale Internazionale festeggerà in diretta il 2021 coi Pokémon!

La Stazione Spaziale Internazionale ha organizzato una diretta streaming durante la quale mostrerà l'arrivo del 2021 dallo spazio. Questo importante avamposto della Terra nello spazio inquadrerà il sorgere del primo sole del 2021 direttamente dall'orbita terrestre. Evidentemente, però, non sarà "solo" un evento a carattere culturale e scientifico, ma ci sarà spazio anche per alcune soprese. Alcune di queste, infatti, dovrebbero persino essere legate ai Pokémon!

La diretta comincerà alla 15:45 ora italiana. Collegatevi a questo indirizzo se volete assistere al sorgere del nuovo anno. Astenersi terrapiattisti.

A parte il fascino di un simile evento, la diretta conterrà anche dei pokémon, come promesso dall'account ufficiale Twitter dei mostri tascabili di Nintendo. "Il programma LIVE "First Sunrise in Space" dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) includerà anche i Pokemon e sarà trasmesso oggi giovedì 31 dicembre alle 15:45," recita il tweet. "L'apparizione di Pokemon sarà dopo il conto alla rovescia di fine anno!"

I fan si sono subito scatenati e pensano che questo evento coinciderà con l'apparizione di Dialga e Palkia i pokemon leggendari della quarta generazione del GdR di Nintendo. Un rumor legato anche ad un tweet del director di Pokémon Diamante e Perla che alimenta le voci di un remake.