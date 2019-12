Xbox Series X, il prezzo: qualche ipotesi in base all'hardware

Quale sarà il prezzo di Xbox Series X? Microsoft non ha ancora annunciato nulla in proposito, ma conoscendo per sommi capi la componentistica hardware della nuova console è possibile formulare qualche ipotesi.



La teoria di Bo Moore di IGN.com è che Xbox Series X costerà 599 dollari, ovverosia la cifra minima possibile considerando l'hardware che il sistema includerà, e che costituisce un sostanziale passo in avanti rispetto ai precedenti modelli.



La CPU della console sarà infatti un processore AMD Zen 2 custom, e con quella architettura il componente più a buon mercato è il Ryzen 5 3600, che costa circa 200 dollari. Sul fronte della GPU, il chip Navi custom con supporto ray tracing di certo non costerà meno di una AMD Radeon RX 5700 XT, per un valore minimo di 400 dollari.



A ciò si aggiunge naturalmente il prezzo di un SSD parecchio performante, da minimo 1 TB, e il fatto che molto probabilmente Xbox Series X sarà il modello di punta della linea, con una versione meno potente, chiamata magari Xbox Series S, a posizionarsi sui 349 o 399 dollari.