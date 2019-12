Dragon Ball Z, Vegeta VS Cell in una fanart molto originale

La Saga di Cell di Dragon Ball Z ha lasciato ricordi incredibili impressi nella memoria dei fan: e se oggi vi offrissimo una prospettiva diversa su uno dei tanti scontri memorabili che l'hanno contraddistinta? Parliamo di Vegeta VS Cell ovviamente.

L'artista ruto830 ha ridisegnato lo scontro di Dragon Ball Z tra Vegeta, il principe dei Saiyan, e Cell, l'androide più potente mai creato dal Dottor Gelo. In modo molto originale, questa fanart illustra la battaglia dal punto di vista del Saiyan, specificamente dopo il suo attacco devastante che ha spazzato via parte del corpo di Cell. Vi riportiamo il disegno qui in calce all'articolo, sicuri che vi piacerà.

Dragon Ball Super è il sequel ufficiale di Dragon Ball Z, realizzato da Toriyama e Toyotaro. C'è chi sostiene che presto vi sarebbe spazio anche per un ritorno di Cell, dopo quello di Freezer: intanto ciò che è certo è che l'arco narrativo dei Galactic Patrol e di Moro sta mettendo in seria difficoltà i protagonisti.