Xbox Series X offrirà risoluzione e frame rate migliori di PS5, per Moon Studios

Xbox Series X offrirà una risoluzione più frequentemente a 4K reali e frame rate migliori rispetto a PS5, anche se quest'utlima vanterà caricamenti più rapidi: è l'opinione di Thomas Mahler, fondatore di Moon Studios.

Mahler ha già espresso nei giorni scorsi il suo pensiero circa il confronto fra le due nuove console, dicendo che l'SSD super veloce di PS5 verrà sfruttato pienamente solo dai first party e aggiungendo oggi le sue considerazioni su ciò che accadrà con le produzioni multipiattaforma.

"Assumiamo che i tempi di caricamento medi sugli SSD delle piattaforme next-gen siano pari a 10 secondi, e ipotizziamo che la velocità di trasferimento di PlayStation 5 sia doppia rispetto a quella di Xbox Series X: a quel punto avremmo da una parte caricamenti da 10 secondi, dall'altra da 5 secondi", ha spiegato il fondatore di Moon Studios.

"Ebbene, non so se mi importerebbe di quei cinque secondi risparmiati a ogni caricamento se il prezzo da pagare fosse in termini di frame rate o risoluzione. Penso sia questa la scommessa che Microsoft ha voluto fare: più potenza pura piuttosto che velocità di trasferimento."

"È chiaro che gli sviluppatori first party Sony realizzeranno i propri giochi tenendo a mente le specifiche di quel velocissimo SSD e si assicureranno che tutto sia fluido, senza schermate di caricamento e visivamente splendido."

"Tuttavia, bisogna capire che per le terze parti l'idea di rivoluzionare i propri titoli, modificarli e ottimizzarli di volta in volta per ottenere il massimo dall'architettura di PS5 sarebbe folle. Non accadrà mai."

"Dunque, di nuovo, ciò che penso è che generalmente vedremo i giochi girare su Xbox Series X con più frequenza a 4K reali e con frame rate migliori rispetto a PS5, sebbene questi ultimi avranno tempi di caricamento ridotti. Saranno i giocatori a decidere cosa conta di più per loro."