Halo 3: ODST, la modalità Firefight annunciata per The Master Chief Collection

La modalità Firefight di Halo 3: ODST farà il proprio debutto in Halo: The Master Chief Collection questa estate: lo ha annunciato 343 Industries con il teaser che vedete qui sopra.

Mentre questo mese si svolgeranno i test di Halo 3 su PC con Forgia, campagna e multiplayer, il team di sviluppo prepara dunque il terreno per ulteriori contenuti, in questo caso appunto il Firefight.

Per chi non la conoscesse, si tratta di una modalità giocabile da soli o in cooperativa per quattro partecipanti, in cui bisogna affrontare ondate di nemici Covenant sfruttando tutto ciò che possiamo utilizzare in battaglia, inclusi i veicoli.

Detto questo, sembra che Halo Infinite non sia l'unico Halo in sviluppo presso 343 Industries: lo studio ha qualche asso nella manica ed è lecito chiedersi se rivelerà qualcosa nelle prossime settimane.