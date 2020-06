PS5, su Amazon spuntano i giochi di Konami, Bethesda, Rockstar Games e altri

I giochi per PS5 hanno cominciato a spuntare su Amazon, a poche ore ormai dalla presentazione della console Sony dove alcuni di questi titoli verranno annunciati ufficialmente.

Le pagine, prontamente occultate dallo store, non evidenziano i nomi dei prodotti ma indicano chiaramente i publisher: sulle prime sembrava si trattasse unicamente delle nuove uscite targate Konami (Silent Hill?), 2K Games e Koch Media, ma poi la lista si è allungata a dismisura.

Sono dunque comparsi i giochi pubblicati da Rockstar Games, Bandai Namco e Bethesda, finché un venditore di Amazon non ha rivelato che ci sono in realtà qualcosa come 118 prodotti per PlayStation 5 e 132 per Xbox Series X, che includono però anche hardware e accessori.

Come detto, nel corso dell'evento di presentazione di PS5, che durerà ben due ore, assisteremo senz'altro all'annuncio di alcuni di questi titoli, mentre il resto verrà rivelato nei prossimi mesi.

Quanto ai nomi dei publisher coinvolti, a questo punto tutte le ipotesi sono sul tavolo: secondo voi a quali giochi corrispondono quelle voci nel listino?