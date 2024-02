Xbox Series X|S: aumentata la velocità dei download mentre si gioca con l'ultimo update Insider

Poche ore fa Microsoft ha pubblicato il nuovo aggiornamento "Alpha Skip-Ahead" per tutti gli iscritti al programma Insider di Xbox che mira ad aumentare la velocità di download su Xbox Series X|S mentre si gioca.

Il blog ufficiale di Xbox infatti recita: "Abbiamo apportato ulteriori ottimizzazioni alla rete per migliorare il download dei contenuti durante l'esecuzione dei giochi".

Non viene offerta una stima di quanto effettivamente potrebbe aumentare la velocità di scaricamento e al momento risulta difficile avere dati certi, considerando l'esiguo numero di giocatori nel programma Insider e di come i risultati sono influenzati da vari fattori, in primis la stabilità e la velocità della rete dell'utente.

Possiamo però menzionare quantomeno i risultati delle prove fatte da IdleSloth, che sono sicuramente incoraggianti. Nel suo caso specifico si parla infatti di una velocità di download che va dai 250 - 300 mbps con un gioco multiplayer come Call of Duty ai 380 mbps registrati con un singleplayer come Brotato, laddove raggiunge i 480 mbps senza nessuna applicazione aperta, con un incremento di circa 40 - 80 mbps rispetto a prima. Chiaramente si tratta di test "alla carlona" dunque prendeteli per quello che sono.