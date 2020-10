Xbox Series X|S, nuovo sold-out in Giappone: seconda serie di preorder esaurita

Xbox Series X|S è nuovamente sold-out in Giappone: anche la seconda serier di preorder delle console Microsoft è andata esaurita nei negozi nipponici, il che fa ben sperare per il lancio.

Dopo il primo sold-out di Xbox Series X in Giappone, la casa di Redmond ha scorto finalmente una buona reazione in un mercato storicamente così difficile per Xbox.

La speranza è che questo slancio si protragga fino a Natale e oltre, ma Microsoft sa bene che non sarà facile e che il Giappone andrà conquistato un passo alla volta, cercando di trovare importanti collaborazioni con i team di sviluppo nipponici.

La convenienza dell'offerta infatti è indiscutibile, specie considerando Xbox Game Pass e il suo ampio catalogo, ma in quel mercato servono determinati prodotti e su tale fronte Xbox non può ancora competere con PlayStation e Nintendo.

Sarà dunque molto interessante vedere cosa accadrà al lancio della console, fissato al 10 novembre 2020 in tutto il mondo.