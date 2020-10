Gears Tactics in 4K/60fps su Xbox Series X, 1440p/60 su Series S e One X

A pochi giorni dall'uscita ufficiale, Microsoft e The Coalition hanno svelato a che risoluzione la versione console di Gears Tactics girerà. Con l'arrivo di Xbox Series X|S, infatti, la situazione in casa Microsoft si sta facendo piuttosto variegata e ogni console sarà in grado di garantire prestazioni piuttosto differenti l'una dall'altra. Per esempio su Xbox Series X il gioco girerà in 4K e 60 fotogrammi al secondo. Per chi lo volesse c'è anche l'opzione per limitare i filmati a 30fps, così da avere un'esperienza più cinematografica.

La piccola di casa Microsoft, Xbox Series S, invece, sarà in grado di gestire Gear Tactics a 1440p e 60fps. Avete già letto la recensione della versione PC di Gears Tactics?

Sulle console di attuale generazione la situazione è altrettanto ingarbugliata. Su Xbox One X si potrà scegliere tra un 4K e 30fps, o 1440p e 60fps. Una cosa che la pone a metà tra le due versioni next-gen. Mentre su Xbox One S (e immaginiamo anche sulla Fat) lo strategico di Coalition sarà disponibile in 1080p e 30 fotogrammi al secondo.

Cosa ne pensate di questa situazione?