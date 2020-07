Xbox Series X: i vari giochi indie di ID@Xbox presentati in un trailer

Xbox Series X potrà contare, ovviamente, anche su un buon apporto di giochi indie, visto che il programma ID@Xbox prosegue di gran carriera a sfornare numerosi titoli, come dimostra questo trailer emerso con l'Xbox Game Showcase di questa settimana.

All'interno del video trovano spazio ben 15 giochi, attualmente in sviluppo e in arrivo su Xbox Series X, PC e in parte anche su Xbox One, in attesa di informazioni più precise su date di uscita e piattaforme previste.

Alcuni titoli sono già piuttosto noti, come il bizzarro e psichedelico The Artful Escape, l'interessante Tunic, Sable e The Ascent, che è stato presentato più nel dettaglio all'Inside Xbox di maggio e rappresenta peraltro un gioco di lancio di Xbox Series X.

Vediamo dunque quali sono tutti i 15 i giochi indie ID@Xbox presentati con questo nuovo video riassuntivo: