Classifica inglese, Ghost of Tsushima mantiene la prima posizione

Ghost of Tsushima mantiene la prima posizione nella classifica inglese, a conferma delle ottime vendite che l'esclusiva PS4 sviluppata da Sucker Punch sta totalizzando anche nel Regno Unito.

Parliamo infatti della nuova IP first party per PS4 che ha venduto più velocemente: un traguardo non da poco, se consideriamo la straordinaria concorrenza presente sulla piattaforma Sony.

Paper Mario: The Origami King perde invece terreno, passando dalla seconda alla quarta posizione e lasciandosi superare da Animal Crossing: New Horizons e F1 2020.

Classifica inglese, settimana dal 20 al 26 luglio 2020