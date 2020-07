MediaWorld, al via gli Apple Days: offerte su iPhone, iPad e Apple Watch

MediaWorld ha dato il via agli Apple Days, una promozione valida fino al 31 luglio con tante offerte sull'acquisto di iPhone, iPad e Apple Watch rispetto al listino ufficiale.

iPhone 11 è disponibile a partire da 699 euro anziché 839 per la versione da 64 GB nelle varie colorazioni, mentre iPhone 11 Pro può essere vostro a partire da 969 euro anziché 1199 per la versione da 64 GB, anche qui nelle differenti colorazioni.

Se siete alla ricerca di uno smartphone con lo schermo molto grande, iPhone 11 Pro Max può fare al caso vostro: si parte da 1249 euro anziché 1459 con storage da 256 GB. Se invece volete accedere all'ecosistema Apple spendendo il meno possibile, c'è iPhone SE a partire da 479 euro anziché 499 nella versione da 64 GB.

Abbiamo infine tablet e indossabili: iPad è disponibile a partire da 349 euro anziché 389 nella versione standard da 32 GB, mentre Apple Watch parte da 219,99 euro anziché 239,99 per la Serie 3 e da 469 euro anziché 489 per la Serie 5.

La lista delle offerte include anche numerosi accessori e diversi MacBook e MacBook Pro: per consultare tutte le promozioni, visitate questa pagina.

