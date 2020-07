Avowed, open world più denso di Skyrim e mod: un leak rivela tanti dettagli

Avowed vanterà un open world più denso rispetto a quello di Skyrim e includerà il supporto per le mod: questo e altri dettagli sul gioco sono emersi per via di un leak ritenuto attendibile da alcuni insider.

Annunciato durante l'Xbox Games Showcase con un trailer, il nuovo RPG per Xbox Series X di Obsidian Entertainment offrirà una mappa più ricca e variegata in confronto al già citato The Elder Scrolls V: Skyrim e sarà ambientato prevalentemente nella regione delle Living Lands di Eora.

Sempre secondo il leak, il gioco si focalizzerà sull'interazione ambientale, sul sistema di illuminazione, sull'intelligenza artificiale e la fisica next-gen con particolare riferimento alla resa degli incantesimi, e includerà un sistema meteo dinamico.

L'editor per la creazione del personaggio sarà molto sofisticato, ci sarà come detto il supporto per le mod (che potremo creare principalmente su PC ma saranno pienamente giocabili su Xbox Series X) e si potranno avere degli accompagnatori durante la campagna.

La storia di Avowed parlerà della battaglia contro una minaccia incombente, saranno presenti boss anche molto grandi, due enormi città e altre più piccole sparse all'interno dell'ambientazione, ma una grande attenzione nei confronti dei paesaggi e delle zone selvagge.

Il periodo di uscita del gioco è attualmente fissato tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, e ci sono circa cento persone al lavoro sul progetto da un paio d'anni, ma il team verrà esteso nei prossimi mesi.