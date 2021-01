Xbox Series X|S, miglioramenti in arrivo per cattura e condivisione contenuti

Xbox Series X|S propongono alcune evoluzioni sul fronte della cattura di immagini e video e condivisione di questi, anche attraverso un tasto dedicato finalmente posizionato sul controller, seguendo il trend ormai imperante, ma a quanto pare c'è ancora bisogno di miglioramenti ed evoluzioni per queste caratteristiche.

La procedura di cattura e condivisione sembra pesare un po' sulle performance di Xbox Series X e Series S, come hanno fatto notare anche alcuni utenti su Twitter direttamente ai rappresentanti Microsoft. Come visibile nello scambio qui sotto, il responsabile della progettazione delle nuove console, Jason Ronald, ha risposto direttamente alle richieste spiegando che ci sono lavori in corso.

Nella fattispecie, ColtEastwood ha ripreso una discussione con Gavin Stevens, facendo notare come l'uso del sistema di cattura e condivisione porti a un sovraccarico di lavoro sulla CPU, che può avere riflessi sulle performance delle console. Inoltre, in certi casi la condivisione diretta su Twitter non funziona, oppure possono esserci problemi con la cattura di contenuti in HDR o con video più lunghi.

Jason Ronald di Microsoft ha risposto alla questione riferendo di avere ben presente i feedback sull'argomento e che il team sta lavorando a una serie di aggiornamenti volti proprio a migliorare l'esperienza della cattura e condivisione di immagini e video. Al riguardo "non c'è ancora nulla da annunciare, ma si tratta di una priorità del team" in questo momento, dunque possiamo aspettarci aggiornamenti a breve sull'argomento.