Xbox Series X|S: il primo first party del 2021 è un gioco non annunciato, per un noto insider

La prima esclusiva first party del 2021 per Xbox Series X|S sarà una sorpresa, in quanto si tratta di un gioco che non è stato ancora annunciato, secondo il noto insider Klobrille, solitamente molto addentro alle questioni di Xbox.

Intervenendo sul forum ResetEra, Klobrille ha riferito che il primo gioco da parte degli Xbox Games Studios nel 2021 è "un qualcosa di non annunciato", rispondendo appunto alla domanda diretta su quale sia il primo titolo first party in arrivo nel corso del 2021 su Xbox Series X|S.

Sembra dunque che il primo titolo degli Xbox Games Studios in arrivo quest'anno sia una sorpresa, qualcosa di non ancora annunciato, sebbene si possa vedere un possibile indizio anche nel fatto che l'insider abbia utilizzato la parola "qualcosa" invece di "gioco", cosa piuttosto strana.

In questo caso, il titolo non annunciato potrebbe essere un DLC o un'espansione di qualche tipo, non essendo considerato un vero e proprio gioco. Da questo punto di vista, le possibilità sono molteplici, da espansioni per Forza Horizon 4 ad aggiunte per Wasteland 3 o The Outer World, tanto per dirne alcuni, ma ovviamente in questi ultimi casi non si tratterebbe di un'esclusiva Xbox.

La questione sembra confermare quanto riferito anche da Jez Corden, giornalista di Windows Central, nella sua affermazione riportata in precedenza sui due grossi giochi non annunciati per il 2021. A questo punto, non resta che attendere per vedere ulteriori sviluppi sulla questione.