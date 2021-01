Valve: a cosa gioca Gabe Newell, il capo della compagnia?

Dalla lunga intervista di TVNZ a Gabe Newell sono emerse anche alcune interessanti considerazioni sui giochi attualmente o recentemente giocati da parte del capo di Valve, che dimostrano come il personaggio in questione non guardi esclusivamente al mercato PC, a quanto pare.

Newell ha dunque parlato di Apex Legends, un gioco che viene utilizzato da una grande quantità di dipendenti Valve, in base a quanto riferito da Newell, essendo diventato dunque una sorta di classico all'interno della compagnia, ma non solo.

"Penso di divertirmi molto a giocarci, cosa che è ottima, ma credo che ci siano anche diverse cose che posso imparare, da sviluppatore di videogiochi, giocandoci". Questa è una caratteristica molto importante per Newell, che rende i giochi ancora più stimolanti e in base a quanto riferito sembra trovarsi in abbondanza nei giochi Nintendo e in particolare in quelli sviluppati da Shigeru Miyamoto.

"Giocando ai giochi di Miyamoto si prova un gran divertimento, ma devo anche dire che non mi pare ci siano giochi che mi abbiano aiutato a diventare uno sviluppatore migliore più di questi". Secondo Newell, i giochi di Miyamoto oltre ad essere molto divertenti sono anche estremamente formativi per chi sviluppa videogiochi, insomma.

D'altra parte, in base a quanto riferito sembra che Newell si trovi attualmente in "una fase retro", nella quale si sta dedicando anche a molti giochi vecchi e classici, tra i quali anche titoli Valve come l'impresa di "completare tutti i Left for Dead nella modalità esperto". Tra gli altri giochi su cui si sta impegnando molto c'è inoltre anche il tower defense Ancient Planet.

Dalla medesima intervista è emersa anche la visione di Newell delle polemiche su Cyberpunk 2077 e il fatto che Valve ha nuovi giochi in sviluppo, tra i quali si pensa ovviamente anche ad Half-Life 3.