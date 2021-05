Xbox Series X|S: un tema animato della prima Xbox è disponibile per la dashboard

Xbox Series X e Series S possono ora contare su un nuovo tema dinamico animato da utilizzare come sfondo della dashboard, ispirato alla prima Xbox originale, riprendendone la bizzarra animazione d'avvio che molti ricorderanno bene.

Come visibile nel tweet di Tom Warren, riportato qui sotto, il tema animato "The Original" è stato messo a disposizione inizialmente agli utenti Xbox Insider in beta, ma successivamente è stato rilasciato in maniera ufficiale ed è ora disponibile per tutti con il recente aggiornamento di sistema di Xbox Series X|S.



Si tratta dello sfondo utilizzato dalla prima Xbox, presentato qui in movimento in linea con i nuovi temi animati che hanno fatto il loro ingresso con l'arrivo di Xbox Series X|S. Vi si vede il tipico reticolo geometrico che caratterizzava lo sfondo della vecchia console Microsoft, mentre sullo sfondo si staglia il misterioso plasma verde che "esplodeva" all'accensione dell'Xbox originale.

In questo caso, non compare poi il logo storico della prima Xbox, ma rimane quella sorta di fluido verde animato sullo sfondo, mentre il reticolo intorno sembra proprio lo stesso che caratterizzava la vecchia dashboard. All'epoca, si trattava di una soluzione veramente particolare come schermata di sfondo, perfettamente in linea con il look generale da macchina "aliena" che aveva la vecchia Xbox.

Un'ottima soluzione per i nostalgici, che potranno richiamare quei tempi selezionando il nuovo sfondo "The Original" tra le scelte previste per la dashboard di Xbox Series X e Series S. Nel frattempo, le console hanno ottenuto l'aggiornamento di maggio 2021, che ha portato varie novità interessanti tra cui un miglioramento nella gestione del Quick Resume.