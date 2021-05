Dopo Control: Remedy su Vanguard, CrossfireX, forse Alan Wake 2 e un altro gioco

Remedy Entertainment ha pubblicato degli aggiornamenti sullo stato dei lavori all'interno del team finlandese, che a quanto pare è decisamente impegnati in questo periodo con diversi progetti in sviluppo tra Vanguard, CrossfireX, il titolo in collaborazione con Epic Games che potrebbe essere Alan Wake 2 e un altro misterioso progetto di grosso calibro.

Remedy ha spiegato che ormai praticamente tutti gli sviluppatori che avevano lavorato a Control, ovvero il nucleo principale del team, si sono spostati su altri progetti in corso. Il più vicino all'uscita dovrebbe essere CrossfireX, lo sparatutto in prima persona per Xbox Series X|S e PC di cui Remedy sta creando la Campagna single player, mentre il team coreano Smilegate continua con lo sviluppo del multiplayer.

CrossfireX: la Campagna single player è sviluppata da Remedy

In parallelo, il team lavora anche a CrossfireHD, che è una remaster del primo capitolo della serie, particolarmente famosa in territorio asiatico. Al riguardo, il team ha affermato che gli sviluppatori stanno "finalizzando le operazioni per il single player", ovvero sembra che la loro parte sia sostanzialmente pronta, in attesa di informazioni sulla data di uscita.

Come abbiamo già riportato, il gioco tripla A in collaborazione con Epic Games si sta spostando verso la produzione a pieno regime. Questo gioco potrebbe essere Alan Wake 2, anche se il titolo non è stato ancora annunciato e non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, tuttavia numerosi indizi fanno pensare al fatto che si tratti del seguito in questione. C'è inoltre un secondo progetto di dimensioni più piccole in collaborazione con Epic Games, anche questo in fase di piena produzione e che dovrebbe essere collegato allo stesso universo del primo titolo.

Prosegue anche lo sviluppo di Vanguard, un gioco che è stato definito come "esperienza cooperativa", il cui sviluppo sta "procedendo a ottimo passo", in base a quanto riferito da Remedy, con playtesting già in corso da tempo all'interno del team e possibile spostamento all'esterno per i test a breve. Ne sentiremo parlare presto, insomma, in maniera più precisa.

Infine, Remedy ha menzionato anche un misterioso nuovo progetto ancora molto lontano, che è entrato adesso in una fase preliminare di progettazione. Anche questo coinvolge parte del team principale che si è occupato in precedenza di Control e sembra essere un altro titolo tripla A di grosso calibro, ma probabilmente è ancora nella fase iniziale di design, dunque non c'è alcuna informazione al riguardo.