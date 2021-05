Daigo Umehara è ricoverato per COVID-19, ma il leggendario giocatore di Street Fighter sta meglio

Tutti coloro che amano gli esport, l'EVO e Street Fighter hanno sicuramente sentito parlare di Daigo Umehara. Si tratta, senza troppi preamboli, di una vera e propria leggenda del circuito competitivo di Street Fighter, essendo uno dei giocatori di picchiaduro più forti e conosciuti di sempre. Daigo è stato recentemente ricoverato per complicazioni legate al COVID-19, ma ora sembra stare meglio.

Secondo il suo account Twitter ufficiale, Daigo ha cominciato a manifestare i primi sintomi il 5 maggio. La febbre alta e l'affaticamento, poi, si sarebbe trasformata in una polmonite da COVID-19.

Le condizioni del quasi quarantenne si sarebbero però aggravate, tanto da spingere i medici a ricoverare il pro player, per tenere sotto controllo la situazione. Per fortuna le cure sono arrivate in tempo e "The Beast" sembra si stia riprendendo velocemente.