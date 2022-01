Xbox Series X|S: vendite sopra i 12 milioni di unità, per un noto analista

Xbox Series X|S sembra stiano vendendo più delle Xbox precedenti nel medesimo lasso di tempo e, in mancanza di dati ufficiali, per quanto riguarda le console effettivamente vendute possiamo intanto prendere in considerazione la stima del noto analista e insider Daniel Ahmad che parla di oltre 12 milioni di unità per le console Microsoft al momento.

La recente affermazione di Phil Spencer sul fatto che Xbox Series X|S abbiano fatto registrare vendite superiori a qualsiasi altra Xbox, ovviamente considerando un medesimo arco di tempo, ha scatenato subito i calcoli di insider e analisti sulla possibile quantità di console effettivamente vendute, visto che Microsoft continua a non diffondere dati precisi al riguardo, come è ormai abitudine da diversi anni.



Sulla questione è dunque intervenuto Daniel "ZhugeEX" Ahmad, personaggio sempre piuttosto affidabile per quanto riguarda informazioni da "insider" ma ufficialmente analista di mercato, il quale ha riferito che, secondo i propri calcoli, Xbox Series X|S dovrebbe dunque aver superato i 12 milioni di console vendute finora.

Considerando i grandi distacchi che erano emersi finora da diversi mercati, non si tratterebbe invece di una quantità totale lontanissima da quella di PS5, che alla fine di settembre 2021 si trovava a quota 13,4 milioni di unità vendute, anche se c'è una certa discrepanza temporale. In ogni caso, sono comunque dati derivanti da speculazioni e non da informazioni ufficiali, dunque vanno presi come tali, tuttavia sia Ahmad che Eurogamer.net fanno notare come la strategia di lanciare due SKU molto diverse e prezzi fortemente differenti con Xbox Series X e Xbox Series S abbia avuto probabilmente successo.

Ahmad ha poi precisato che 12 milioni era il risultato raggiunto da Xbox One dopo circa un anno dal lancio, mentre Xbox Series X|S si troverebbero dunque a una indefinita quantità superiore ai 12 milioni al momento, mentre Xbox 360 era a 10,4 milioni dopo la stessa quantità di mesi dal lancio.