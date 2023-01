Xbox: Stalker 2 e Forza Motorsport tra le esclusive in uscita entro giugno 2023 indicate dai TGA

L'account ufficiale dei TGA (The Game Awards) ha pubblicato su Twitter l'elenco delle esclusive Xbox in uscita entro giugno 2023, ossia a un anno dallo showcase di giugno, tra le quali anche S.T.A.L.K.E.R. 2 e Forza Motorsport, oltre che Starfield e Redfall.

Starfield

Redfall

Minecraft Legends

Forza Motorspot

ARK 2

S.T.A.L.K.E.R. 2

Flintlock

Replaced

The Last Case of Benedict Fox

Party Animals

Naturalmente si tratta di un elenco non ufficiale, ma comunque interessante per diversi motivi. Il primo è la presenza di Starfield, di cui proprio nelle scorse ore è stato confermato l'arrivo entro la prima metà dell'anno. Quindi la citazione di titoli di cui non si conosce ancora la data d'uscita ufficiale come i già citati Stalker 2, di cui si sa solo che arriverà nel 2023, Forza Motorsport, previsto anch'esso entro l'anno corrente, ma anche Ark 2, di cui nei fatti si sa ancora poco o nulla.

C'è da dire che se davvero nei prossimi sei mesi uscissero anche solo la metà di tutte queste esclusive Xbox, sarebbe comunque una bella festa per chi gioca nell'ecosistema di Microsoft, considerando anche che saranno tutti disponibili da subito nel Games Pass.

C'è poi da aggiungere che se tutte queste uscite fossero concentrate nei prossimi sei mesi, significherebbe anche che potrebbe essere annunciato altro per la fine dell'anno. Insomma, sarebbe un 2023 davvero scoppiettante per Xbox.