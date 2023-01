Zelda: Tears of the Kingdom sarà l'ultimo grosso gioco per Switch, secondo alcuni giornalisti

Secondo alcuni giornalisti piuttosto noti, sembra esserci la possibilità che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom rappresenti l'ultimo gioco di grosso calibro per Nintendo Switch da parte della compagnia nipponica, almeno tra quelli appositamente sviluppati per la piattaforma in questione.

Si tratta ovviamente di una previsione, ma questa potrebbe basarsi su alcune informazioni in possesso dei giornalisti specializzati in questione, che non sono propriamente gli ultimi arrivati: prima Christopher Dring di GamesIndustry.biz, poi la redazione di Digital Foundry e infine anche Andy Robinson di VGC hanno riferito sostanzialmente la stessa cosa nei giorni scorsi, ovvero che non ci sono altri grossi progetti da parte di Nintendo per Nintendo Switch dopo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, almeno per un po' di tempo.



Questo fatto, unito al probabile avvio di informazioni su un nuovo hardware da parte di Nintendo nel 2024, farebbe pensare a un momento di transizione per la casa di Kyoto, che potrebbe stare pensando già allo sviluppo dei suoi blockbuster sulla prossima console successiva a Nintendo Switch.

Non è nulla di certo, con Dring che oltretutto aveva precisato (lo scorso novembre, a dire il vero) il fatto che poteva trattarsi semplicemente di una pausa nelle produzioni maggiori, ma è particolare la corrispondenza di vedute tra le varie fonti in questione. "Da quello che ho sentito, non mi sorprenderebbe se Nintendo iniziasse a parlare del nuovo hardware a partire dal 2024", ha affermato per esempio Robinson di VGC, "Non credo che un altro enorme gioco first party sia rimasto per Nintendo Switch dopo Zelda".

In ogni caso, questo potrebbe anche semplicemente voler dire che non ci sono altri progetti sviluppati appositamente ed esclusivamente per Nintendo Switch, cosa che non esclude una compresenza tra due console con i medesimi titoli di grosso calibro in sviluppo, così come successo nei passaggi generazioni tra Wii U e Nintendo Switch (ricordiamo proprio The Legend of Zelda: Breath of the Wild per entrambe le piattaforme) o prima ancora tra Gamecube e Wii.