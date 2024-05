Xbox: tutti i giochi e le serie diventeranno multipiattaforma, compresi Halo e Forza, per Jez Corden

Per Jez Corden, giornalista di Windows Central, i titoli di Xbox sono destinati a diventare tutti multipiattaforma , compresi quelli di serie iconiche come Halo e Forza . Corden ha parlato dell'argomento nel canale discord del podcast Xbox Two, con le sue parole che sono state riprese da vari forum videoludici .

Futturo inevitabile?

Tutte le serie Xbox diventeranno mulipiattaforma?

Secondo Corden, Xbox ha in progetto di diventare più simile a Steam in futuro, con prezzi più convenienti, offerte regolari e una maggiore apertura per gli sviluppatori.

L'hardware, già oggi marginalizzato, sarà pensato ad appannaggio dei fan più stretti del marchio, ma sarà considerato di nicchia come lo è, ad esempio, Steam Deck. Corden ha anche svelato che la prossima Xbox dovrebbe consentire il caricamento laterale di Steam, tanto per far capire fino a dove voglia spingersi Microsoft nel suo nuovo approccio al mercato.

Il motivo di tutto questo? La casa di Redmond non si aspetta di crescere lato hardware: "Nessuno vuole dare una possibilità a Xbox, quindi questo è ciò che abbiamo ottenuto dal monopolio di Sony."

Corden ha poi ribadito il suo discorso su X, facendo capire che tutti i titoli Xbox diventeranno multipiattaforma. Del resto il successo dei recenti lanci di giochi degli Xbox Game Studios su PS5, in particolare Sea of Thieves, fa ben capire come si tratti di giochi che anche la concorrenza desidera giocare.

Comunque sia, per adesso siamo ancora alle voci di corridoio, anche se la strategia di Xbox sembra ormai abbastanza chiara nel merito.