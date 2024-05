PS5 è stata la console più venduta a marzo negli USA, DualSense Edge l'accessorio top

PS5 è stata la console più venduta negli USA a marzo, così come durante il primo trimestre dell'anno, mentre il controller DualSense Edge è stato l'accessorio di maggior successo: lo rivelano i dati di Circana, ex NPD.

La piattaforma Sony è stata la migliore sia in termini di unità che di incassi, mentre in seconda posizione troviamo Nintendo Switch considerando i pezzi venduti, Xbox Series X|S considerando gli incassi totalizzati.

Nell'ambito di un trimestre non facile, che a febbraio ha fatto segnare un -32% per quanto concerne le vendite hardware rispetto allo scorso anno, per un totale di 391 milioni di dollari, PlayStation 5 è dunque uscita vittoriosa, sebbene a caro prezzo.

Sia PS5 che Nintendo Switch e Xbox Series X|S hanno infatti perso il 30% su base annua, con la spesa per l'hardware in calo del 24% rispetto al primo trimestre del 2023.