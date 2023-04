Xiaomi 13 Ultra è ufficiale: presentato lo smartphone in collaborazione con Leica

Xiaomi 13 Ultra è stato presentato oggi in via ufficiale a Beijing: si tratta di un ambizioso smartphone realizzato in collaborazione con Leica, dotato di un sistema a quadrupla fotocamera con la principale caratterizzata da un sensore da 1 pollice ad apertura variabile, display WQHD+ ad alta fedeltà cromatica e performance di fascia alta garantite da un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Parliamo di un dispositivo che parte dalle specifiche di cui abbiamo parlato nella recensione di Xiaomi 13 e le porta a un livello superiore, grazie alla partnership strategica con Leica, che ha consentito al progetto di fare un salto di qualità con il miglioramento dell'obiettivo Summicron nel sistema ottico: un vero e proprio "rito di iniziazione verso la nuova era dell'imaging mobile".

Il comparto ottico di Xiaomi 13 Ultra è compatto, vanta una grande apertura e prestazioni di imaging eccellenti. Il design polinomiale consente di raggiungere una precisione nanometrica, avvicinandosi al limite ottico, mentre il rivestimento multistrato diminuisce sensibilmente i riflessi e le immagini fantasma, assicurando prestazioni stabili in ambienti molto freddi e caldi.

Xiaomi 13 Ultra è dotato di quattro fotocamere con lenti Leica che consentono di scattare foto con diverse lunghezze focali: 12 mm (ultra-wide), 23 mm (wide), 75 mm (tele) e il nuovo 120 mm (super-tele). In più, grazie alla tecnologia In-Sensor-Zoom, si possono raggiungere anche le lunghezze di 46 mm e 240 mm.

Le fotocamere dello smartphone hanno anche un'apertura variabile che si adatta alle diverse situazioni di luce. Tre delle fotocamere hanno un'apertura superiore a ƒ/2.0, che garantisce una maggiore luminosità, una profondità di campo più sfumata e tempi di scatto più veloci, per immortalare i momenti più spontanei e naturali.

La fotocamera principale ha un sensore IMX989 da 1 pollice e un'apertura fisica a due stop che cambia da ƒ/1.9 a ƒ/4.0, dando ai creatori di contenuti più possibilità di personalizzare le esposizioni in base ai vari scenari.

Xiaomi 13 Ultra ha anche una nuova modalità Fast Shot che si ispira alla tecnica della "distanza iperfocale" usata spesso dai fotografi di strada. Questa modalità permette di fare foto istantanee senza messa a fuoco, impostando manualmente il punto di messa a fuoco e scattando il momento in solo 0,8 secondi.

Xiaomi 13 Ultra, il comparto fotografico

Xiaomi 13 Ultra ha implementato una serie di innovazioni nel processo RAW per migliorare notevolmente la qualità delle immagini. La fotocamera principale registra immagini RAW da 50MP, che conservano più informazioni sulla risoluzione e sulla gamma dinamica.

Inoltre, Xiaomi 13 Ultra offre la funzione UltraRAW multi-frame a 14 bit, che cattura i dati grezzi dalla pipeline di elaborazione, garantendo una maggiore nitidezza e una migliore esposizione. I profili della fotocamera sono stati creati da Adobe, per facilitare la post-produzione con un punto di partenza ottimale.

Per quanto riguarda il display, Xiaomi 13 Ultra dispone di uno schermo WQHD+ da 6,73" di alta qualità, con una precisione dei colori eccezionale e una luminosità massima di 2600 nit. Questo display segue la nuova colorimetria CIE 2015, che consente una gestione automatica del colore accurata e coerente sui display dei nuovi dispositivi Xiaomi.

Xiaomi 13 Ultra supporta anche l'esperienza completa offerta da Dolby Vision, che permette di registrare con colori brillanti, contrasto e luminosità impressionanti, oltre a una visione dettagliata delle aree chiare e scure, offrendo agli utenti la possibilità di condividere le proprie creazioni nelle piattaforme UGC che supportano Dolby Vision.

Xiaomi 13 Ultra in versione nera

Xiaomi 13 Ultra si ispira al design della serie M di Leica con il suo modulo fotocamera rotondo, il corpo in metallo unico e la copertura in pelle. Con un peso di 227g e un corpo in metallo più resistente alla piegatura rispetto al modello precedente, lo smartphone garantisce una maggiore solidità e una presa più confortevole.

Il pannello posteriore di Xiaomi 13 Ultra è rivestito da una pelle di silicone nanotecnologico antibatterico di seconda generazione, che previene le macchie e le impronte digitali, e ha anche un effetto antibatterico e anti-ingiallimento. Il suo tasso di eliminazione dei batteri può arrivare al 99%, adatto a quasi tutti i contesti.

Xiaomi 13 Ultra monta l'ultimo processore Snapdragon 8 Gen 2 di fascia alta, che usa la tecnologia a 4nm, per offrire prestazioni e consumi ottimali. Lo smartphone supporta una RAM fino a 16GB LPDDR5x e una memoria UFS4.0 fino a 1TB, oltre a FBO (File Based Optimization). Xiaomi 13 Ultra ha anche un'interfaccia USB 3.2 Gen 1 e un'uscita video DisplayPort fino a 4K 60Hz.

Xiaomi 13 Ultra sfrutta la tecnologia Loop LiquidCool di Xiaomi, il primo sistema di raffreddamento a forma di anello di qualità spaziale su uno smartphone, per realizzare una 'circolazione monodirezionale' del flusso interno con la struttura di 'separazione liquido-vapore'. Questo assicura una conduttività termica equivalente più di tre volte maggiore rispetto ai VC convenzionali e una potenza di raffreddamento superiore a 10W. Con questa tecnologia potente e innovativa, Xiaomi 13 Ultra può supportare una registrazione video 4K 60fps stabile senza perdite di frame rate causate dalla temperatura.

Xiaomi 13 Ultra combina un chip di ricarica Xiaomi Surge P2 e un chip di controllo della batteria Xiaomi Surge G1 con una batteria da 5.000 mAh, per implementare una serie di funzioni per la salute della batteria e per calcolarne la durata con grande precisione. Xiaomi 13 Ultra introduce anche una nuova modalità di sospensione, che si attiva automaticamente quando la batteria è bassa, riducendo le attività in background e fornendo fino a 60 minuti di standby in più.

Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile per la prima volta in Cina continentale ad aprile e nei prossimi mesi sarà rilasciato in vari mercati internazionali. Prezzi, data di inizio delle vendite e canali di vendita in Italia saranno annunciati in concomitanza con l'arrivo del prodotto sul mercato.