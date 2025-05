Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga ha un periodo di uscita su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC

Nihon Falcom Falcom ha annunciato il periodo di uscita di Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga . Il picchiaduro crossover arriverà in Occidente durante l'estate di quest'anno e sarà disponibile su PS5, PS4, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG pubblicato dal publisher refint/games.

Botte da orbi in casa Falcom

Per chi non lo sapesse, Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga è un picchiaduro crossover che unisce l'universo di Ys e quello di The Legend of Heroes: Trails in the Sky, due serie molto longeve e amate realizzate entrambe da Nihon Falcom. Il gioco è stato pubblicato originariamente su PSP nel 2010 ma ora è pronto a tornare con una versione aggiornata per PC e console moderne.

Il gioco propone combattimenti dai ritmi serrati con meccaniche ispirate a Ys Seven in arene in match a quattro giocatori, con la possibilità di giocare in multiplayer locale e online con rollback netcode. Trattandosi di un crossover, ritroveremo le colonne sonore di ambo le serie di Falcom, una galleria extra con materiali grafici e un cast con tutti i personaggi più amati dai fan, come Adol Christin, Estelle Bright, Joshua Bright, Lloyd Bannings, Geis, Dogi, Aisha, Elk, Kloe Rinz, Olivier Lenheim, Mishera, Cruxie, Agate Crosner, Tita Russell, Renne, Chester e Loewe.