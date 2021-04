ACER Predator X34 GS: la recensione del nuovo monitor ultrawide da 180 Hz

Con la recensione dell'ACER Predator X34 GS torniamo a parlare di monitor ultra-wide, ingombranti ma capaci di regalare panorami mozzafiato, con un 21:9 da 34 pollici curvo che va a rimpiazzare il già valido e decisamente apprezzato Predator X34P, spingendo il pedale sulla frequenza di refresh. Questa passa infatti da 120 Hz a 180 Hz per uno schermo da 3440 x 1440 pixel che guarda sia al lato spettacolare del gaming, pur accontentandosi della certificazione HDR400 rappresenta il limite principale del monitor, sia a quello competitivo, laddove si fa notare anche la promessa di un tempo di risposta minimo di mezzo millisecondo. Ma la combinazione refresh elevato, formato panoramico e latenza estremamente bassa ha un prezzo che per il monitor ACER ammonta a 999 ero .

Caratteristiche

La qualità del Predator X34 GS la si tocca subito. Infilato nella confezione già assemblato, cosa piuttosto comoda, poggia comodamente su un massiccio treppiede caratterizzato da un tacco curvo molto largo da cui partono due lunghe zampe da circa 30 centimetri. Un tale trespolo, tutto in pesante alluminio, occupa inevitabilmente parecchio spazio, ma fa la sua figura oltra a tenere lo schermo ben ancorato alla scrivania. Ed è un fattore rilevante considerando che il pannello è pensato per essere ruotato, inclinato e alzato di parecchi centimetri. Tutte cose possibili senza problemi grazie a meccanismi robusti e di qualità che contribuiscono a una stabilità generale invidiabile per uno schermo con questo formato. Lo schermo del Predator, comunque, è pensato per essere fruito restando al centro della curvatura 1900R, non particolarmente marcata ma efficace considerando che parliamo di una distanza visiva da scrivania. La vicinanza al monitor permette tra l'altro di ammirare la robustezza della cornice di un monitor che punta più sulla qualità costruttiva che su vezzi estetici, rimpiazzando tra l'altro le plastiche lisce del posteriore con plastiche ruvide più sobrie. Non rinuncia però a qualche linea spezzata da gamer e, come anticipato, a un treppiede che si fa senza dubbio notare.

L'uso di plastiche spesse, è bene specificarlo, non interferisce con il design zero frame, almeno sui tre lati laddove comunque non manca il classico bordo nero del pannello. Sotto invece la cornice c'è, ma risulta decisamente sottile e copre il bordo nero regalando al monitor ACER un pizzico di armonia ed eleganza in più dei classici monitor da gaming. Il tutto condito da sensore automatico per la luminosità, piazzato sulla cornice superiore, e da un paio di altoparlanti da 7 Watt che sono caratterizzati da un suono piuttosto pulito, anche se risultano prevedibilmente molto scarsi dal punto di vista dei bassi.

Tra l'altro il volume si imposta solo dal menù interno, limitando ulteriormente l'appeal del comparto sonoro. Si tratta, comunque, di un qualcosa in più per uno schermo che punta inevitabilmente tutto sul pannello IPS Agile-Splendor che pur limitato all'HDR 400 si fregia di una luminosità dichiarata di 550 nit, di una copertura del colore DCI-P3 del 98% e di un tempo di risposta di 1 millisecondo che arriva 0.5 millisecondi portando la relativa impostazione al massimo. Il tutto condito da compatibilità sia con Adaptive-Sync che NVIDIA G-SYNC e da un refresh da 180Hz che rappresenta un salto tangibile rispetto ai 120Hz del modello precedente, almeno guardando al gaming competitivo.