Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, la recensione del capitolo finale della saga del mistero

Per chiunque non abbia mai giocato un "Atelier" è giusto fare alcune premesse nonché un piccolo excursus nelle vicende passate, giusto per capire di che tipo di gioco si sta parlando e per far conoscere un minimo lo stile della serie. Ogni capitolo, o gruppo di essi, di Atelier è incentrato su un Alchimista, una persona cioè in grado di creare, tramite un calderone magico e l'utilizzo di materie prime ottenute nei più disparati modi, qualsivoglia oggetto.

L'alchimista in questo caso risulta essere la simpatica Sophie, oramai alla terza apparizione come protagonista. Al suo fianco troviamo Plachta, un automa precedentemente rinchiuso magicamente in un libro, liberato dalla prigionia e per l'appunto, entrato in possesso di un corpo umanoide. Dal carattere di base scorbutico, Plachta comunque è un validissimo aiuto per la giovane Sophie, figlia e nipote di grandi Alchimisti. Infatti, l'automa è un concentrato di sapienza alchemica e riesce più e più volte a togliere dai guai la nostra, riuscendo a darle qualche dritta per le formule più complesse.

Un bel giorno Plachta si sveglia da un sogno nel quale ha la visione di un albero magico, senza riuscire a dare un gran senso alla cosa. Proprio da qui parte l'avventura di questo nuovo capitolo, che parte dalla fine di Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book, gioco nel quale le due protagoniste partono da Kirchen Bell alla ricerca di nuove e più potenti ricette alchemiche.

Non passa molto tempo perché trovino sul loro cammino il fatidico albero del sogno che, una volta avvicinato, evoca un vortice che le spedisce in un mondo alternativo. Tutto parte da qui, dal fatto che, una volta svegliatasi, Sophie non ha più al suo fianco Plachta e fa di tutto, insieme a nuove conoscenze, per trovarla. Per farlo, come sempre, bisognerà attingere al fatidico calderone per creare le più strane e assurde ricette, ma dal punto di vista narrativo questo ha delle implicazioni notevoli, che si ripercuoteranno per tutta la durata della campagna. Da questo punto in poi la storia andrà avanti tra personaggi vecchi e nuovi, sogni, esplorazione e cambi meteorologici che metteranno a dura prova la pazienza di noi giocatori, fino a un finale telefonato ma comunque, per lo stile generale della saga, ben accetto e piacevole.

Scopriamo tutti i dettagli del gioco nella recensione di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream.