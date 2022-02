PlayStation Store: Elden Ring e Martha is Dead nella settimana del 25 febbraio 2022

L'attesa è finita: Elden Ring fa il proprio debutto questa nella settimana del 25 febbraio su PlayStation Store, e stando alle recensioni internazionali stiamo parlando di un vero e proprio capolavoro, il souls definitivo che non mancherà di appassionare e coinvolgere i tantissimi estimatori di questo genere videoludico. Ci sono tuttavia anche altre uscite di spessore: dal thriller psicologico tutto italiano Martha is Dead alla nuova espansione di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, dalle corse next-gen di Assetto Corsa Competizione a quelle diGRID Legends, per arrivare infine all'ultima produzione targata FuRyu, Monark.

Elden Ring Elden Ring, il nostro personaggio alle prese con un enorme mostro FromSoftware ha tirato fuori il proverbiale asso dalla manica con Elden Ring (PS5 e PS4, 69,99€), un action RPG dal grande fascino e spessore, che si pone come la vera e propria concretizzazione di un sogno per i tantissimi appassionati di soulslike. Un mondo, quello creato dal team giapponese in collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, che ci avvolgerà nelle proprie atmosfere fin dalle prime battute di una lunga e impegnativa campagna. Riusciremo a conquistare l'anello che ci consentirà di diventare i signori dell'Interregno? Al comando di un Senzaluce, dovremo scegliere la classe che preferiamo e addentrarci in uno scenario open world dai tratti oscuri ma anche suggestivi, che alterna lande sconfinate e foreste, montagne e insediamenti, ma che dietro ogni angolo cela un pericolo potenzialmente mortale. Elden Ring, il protagonista in un buio dungeon Quella disegnata da Hidetaka Miyazaki e dai suoi collaboratori è un'ambientazione che non solo appare enorme ed estremamente carica di contenuti, ma anche in grado di offrire una varietà straordinaria per quanto concerne le situazioni che bisogna affrontare, e che ci vedranno combattere contro boss sempre più forti e coriacei, esplorare l'oscurità dei dungeon e conquistare con fatica ogni singolo progresso. Sul fronte del gameplay gli autori non hanno rinunciato al loro tipico approccio hardcore, limitandosi a rendere più accessibili le fasi iniziali e, in generale, la prima metà dell'avventura per poi cambiare il bilanciamento e alzare il grado di sfida in maniera evidente, facendo passare il concetto che per arrivare al termine del nostro viaggio ce lo saremo dovuto guadagnare. Questo impianto così solido viene coadiuvato da tutta una serie di novità più o meno rilevanti rispetto alla tradizione dei soulslike, dalla natura stessa della struttura open world ai combattimenti a cavallo, dalla verticalità del level design al sistema di potenziamento, dalle meccaniche stealth di cui è possibile approfittare in determinati frangenti al loot e agli oggetti. Il gioco ha dei difetti? Sicuramente affrontarlo in maniera frettolosa può farci rischiare di perdere tantissime cose lungo il cammino, mentre sul piano tecnico sussistono alcune limitazioni storiche e non si raggiungono i livelli del remake di Demon's Souls (recensione), ma il comparto artistico si conferma eccellente: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Elden Ring.

Martha is Dead Martha is Dead, una sequenza da incubo Il nuovo thriller psicologico sviluppato dal team italiano LKA, Martha is Dead (PS5 e PS4, 29,99€) ci catapulta nell'Italia del 1944, nel pieno della seconda guerra mondiale, in un piccolo paese toscano. La storia che viene raccontata è quella di Giulia, una ragazza che un giorno ritrova un cadavere nel lago: si tratta di sua sorella gemella Martha, ma per una serie di circostanze la protagonista decide di mentire. Così da quel giorno finge di essere Martha, la sua sorella sordomuta, che tutti amavano e coccolavano, ma vuole anche scoprire chi l'ha uccisa: una missione che ci vedrà esplorare i dintorni della casa di famiglia, ma anche gli incubi che tormentano Giulia e che sembrano suggerire la verità su cosa sia successo sulle sponde di quel lago. La recensione di Martha is Dead ci racconta tutto questo.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri Destiny 2: La Regina dei Sussurri, alcuni dei personaggi dell'espansione Lo sparatutto di Bungie compie un importante passo in avanti con Destiny 2: La Regina dei Sussurri (PS5 e PS4, 39,99€), un'espansione che collega gli eventi, i personaggi e gli scenari del primo e del secondo capitolo della serie per dar vita a un'esperienza nuova, un percorso che si pone l'obiettivo di andare a concludere la saga di Luce e Oscurità cominciata nel 2014. In questo caso ci troveremo a esplorare il tronomondo di Savathun per affrontare appunto la Regina dei Sussurri e il suo alveare, muovendoci fra le paludi e i palazzi mentre raccogliamo nuove risorse e potenziamo il nostro equipaggiamento con armi inedite come il Falcione, letale negli scontri corpo a corpo, ma non solo. Tutti i dettagli nella nostra anteprima di Destiny 2: La Regina dei Sussurri.

Assetto Corsa Competizione Assetto Corsa Competizione, le vetture sulla griglia di partenza Assetto Corsa Competizione (PS5, 39,99€) debutta questa settimana su PlayStation 5 con l'attesa versione next-gen del gioco di guida firmato dal team italiano Kunos Simulazioni, disponibile sotto forma di upgrade gratuito per gli utenti che già possedevano l'edizione PS4. L'aggiornamento porta la grafica fino a 4K e 60 fps, per un'esperienza fluida, reattiva e spettacolare. Per il resto il pacchetto è quello, ricchissimo, che già conosciamo, ulteriormente rifinito e caratterizzato da un gameplay spiccatamente simulativo, nonché da una gran quantità di differenti modalità che ci vedranno affrontare gare semplici, corse di resistenza e altre tipologie di eventi sia in solitaria che in modalità multiplayer online per un massimo di trenta partecipanti. Tutti i dettagli nella recensione di Assetto Corsa Competizione.

GRID Legends GRID Legends, una sequenza di gara al tramonto Restando in tema di giochi di guida, GRID Legends (PS5 e PS4, 69,99€) segna il ritorno del celebre franchise di Codemasters con un episodio che punta non solo sulla varietà delle ambientazioni e su di un ampio parco vetture, ma anche su di una campagna narrativa, Driven to Glory, in cui vestiremo i panni di un giovane pilota determinato a farsi un nome all'interno di un ambiente altamente competitivo. Oltre a questo potremo contare su di una modalità Carriera tradizionale, con tantissimi eventi sparsi per il mondo e differenti stipulazioni, nonché su di un vero e proprio editor con cui creare le nostre gare e condividerle con la community, magari nell'ambito di emozionanti sfide a base multiplayer, supportati da una grafica e da un sonoro particolarmente curati.

Monark Monark, una sequenza di combattimento Ispirato in maniera abbastanza evidente alla serie Persona, Monark (PS5 e PS4, 64,99€) ci mette nei panni di uno studente che rimane intrappolato con la sua scuola in una sorta di dimensione alternativa, da cui deve cercare di fuggire. Il problema è che orde di creature malvagie popolano il mondo di gioco e qualsiasi tentativo di abbandonarlo implicherà violenti scontri. Il sistema di combattimento è un ibrido fra turni e tempo reale, non sempre bilanciato al meglio ma certamente dotato di un importante carico di originalità: un elemento che, insieme all'affascinante direzione artistica, donano all'esperienza solidità e freschezza, come spiegato nella recensione di Monark.