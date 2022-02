Pokémon GO: roadmap 2022 svelata, ecco le novità promesse da Niantic

Niantic ha svelato i dettagli della roadmap 2022 di Pokémon GO. Il team ha indicato le novità in arrivo in varie categorie, anticipando anche alcuni dettagli di cui riceveremo le informazioni complesse solo più avanti.

Ecco quanto scritto da Niantic nella roadmap 2022 di Pokémon GO:

Continuano gli eventi globali con Pokémon GO Tour: Dopo la vostra risposta entusiasta al Pokémon GO Tour: Kanto l'anno scorso, proporremo la prossima iterazione - Pokémon GO Tour: Johto - agli Allenatori il 26 e 27 febbraio 2022. Quest'anno, gli Allenatori di tutto il mondo potranno giocare ovunque si trovino, e gli Allenatori di Monterrey, Messico, o Kaohsiung, Taiwan, potranno partecipare agli eventi dal vivo. Alcune delle nuove caratteristiche del Tour Pokémon GO di quest'anno includono gli Allenatori della Palestra GO - ognuno dei quali è ispirato a un Allenatore vincitore di un concorso della nostra comunità - che potrai scegliere se combattere o meno dopo averne affrontato un certo numero. In questo modo, potrete scegliere se impegnarvi in battaglie più difficoltose o spostare la vostra attenzione su altre caratteristiche dell'evento. Inoltre, c'è una nuova Ricerca Masterwork con Pokémon Apex Shadow.

Molteplici Pokémon di Pokèmon GO

Miglioramenti alla Lega Battaglia GO: Prima di tutto, vorremmo ringraziare sinceramente tutti voi per il vostro sostegno alla Lega Battaglia GO! Siamo sempre al lavoro per perfezionare l'esperienza, e attualmente stiamo dando la priorità a una serie di aggiornamenti e miglioramenti, tra cui urgenti correzioni di bug, di cui parleremo in un prossimo Dev Diary. Restate sintonizzati!

Aggiornamento Cartoline: Siamo così felici di vedere che tutti voi apprezzate la nuova funzione Album delle Cartoline! Stiamo lavorando per aggiungere ulteriori funzionalità, come le notifiche, il salvataggio degli adesivi, l'aumento del numero massimo di regali, nuovi metodi di ordinamento delle cartoline e nuove note per le cartoline!

Aggiornamento stagionale: Siamo stati felici di vedere che gli Allenatori hanno apprezzato sia le marachelle di Hoopa che il mistero della porta scoperta dal Professor Willow. Nella prossima stagione, non vediamo l'ora di condividere con voi diverse storie di Ricerca Speciale stagionali, con particolare attenzione alle avventure su piccola scala. Restate sintonizzati per maggiori dettagli su cos'altro abbiamo in serbo per la prossima Stagione!

Community Day Update: Gli ultimi due anni sono stati difficili per tutti noi, e stiamo continuamente esplorando modi per migliorare il senso di comunità che i nostri allenatori percepiscono in tutto il mondo. Il nostro primo Community Day Classic è stato uno di questi esperimenti, e abbiamo anche testato eventi ospitati dalla comunità su scala più piccola. Continueremo a esplorare il concetto di Community Day per mantenere i nostri eventi freschi ed emozionanti.