AWAY: The Survival Series, la recensione del gioco del petauro

Quella scelta dagli sviluppatori è una sorta di via di mezzo tra i due stili e, in tutta onestà, avremmo preferito un racconto più aderente alla realtà, anche in relazione al taglio documentaristico alla Discovery Channel .

AWAY inizia presentando un cucciolo di petauro dello zucchero (altrimenti noto come scoiattolo volante) mentre rientra nella propria tana dopo un'escursione col padre. Una tremenda raffica di vento distrugge l'alcova e si porta via il maschio adulto, lasciando la femmina e i due cuccioli alle prese con il duro gioco della sopravvivenza. Quello che nei primi minuti sembrerebbe essere un documentario interattivo sulla vita dei deliziosi animaletti volanti, complice anche la voce fuori campo che ne commenta ogni movimento, presto assume contorni più ludici e meno realistici. Il mondo infatti è profondamente cambiato una ventina d'anni prima, a causa di un non precisato evento che ha reso ancor più inospitale l'ecosistema cancellando ogni forma umana. Ma il cuore, soprattutto quello piccolo dei petauri, continua a battere forte, a riprova che la vita vince sempre.

La recensione di AWAY: The Survival Series si occupa della loro opera prima, finanziata con successo su Kickstarter, dove ha raccolto 135.000 dei 60.000 dollari canadesi prefissati e soprattutto ha convinto il publisher Game Seer ad iniettare un milione e mezzo di dollari americani in questo ambizioso progetto.

Nell'industria dei videogame capita spesso che le dinamiche imposte dal mercato diventino dei gioghi a cui i creativi non riescono più a sottostare. Gli esempi sono numerosi e al lungo elenco di software house fondate da uno sparuto numero di programmatori si aggiunge Breaking Walls. Alle spalle di questo progetto troviamo i tre cofondatori Nathanaël Dufour, Laurent Bernier e Sebastien Nadeau, gente che per un motivo o per l'altro ha lavorato alle serie di Far Cry, Assassin's Creed e Prince Of Persia.

Più platform che survival

Una delle sequenze più difficili del gioco

Anche se a un primo sguardo AWAY potrebbe sembrare una copia di Ancestors: The Humankind Odyssey, all'atto pratico è un'esperienza ben diversa. Si potrebbe infatti catalogare come gioco di piattaforme estremamente guidato: la derivazione survival che l'ha accompagnato sin dalla presentazione, avvenuta oltre due anni fa, è appena abbozzata e consiste nel nutrire lo scoiattolo con qualche bacca. Oltre a saltare da un tronco all'altro, sfruttando la sua incredibile capacità di elevazione e la peculiare planata, il petaurino dovrà vedersela con le insidie della natura, nascondendosi tra il fogliame per sfuggire a predatori come aquile e volpi, o affrontando a viso aperto serpenti e scorpioni. Per fortuna esiste il sesto senso che, una volta attivato, permette di evidenziare le zone pericolose del livello.

Ci sarebbero anche delle missioni secondarie che si scoprirà essere appena abbozzate (nulla a che vedere con un ambiente open world), così come delle abilità che si sbloccano semplicemente compiendo azioni elementari come la corsa o i combattimenti, ma non modificano in maniera apprezzabile il comportamento dell'animale. Probabilmente nei progetti iniziali di Breaking Walls c'era una maggiore stratificazione che è stata abbandonata in favore di una struttura più lineare. Non è necessariamente un male, ma certe idee non avrebbero dovuto essere lasciate su un binario morto, quanto piuttosto completamente rimosse.

Il problema maggiore di AWAY è però da ricercarsi altrove, e nella fattispecie nel sistema di controllo, confusionario ai limiti dell'accettabile. Il nostro petauro, infatti, spesso si blocca tra i rami o sotto le rocce, o se ne va per i fatti propri durante le planate. Per non parlare poi della fase dei combattimenti resa ingestibile dalla mancanza del comando che blocca la visuale sul nemico selezionato. Si vengono così a creare situazioni al limite della frustrazione: premere un tasto con un attimo di ritardo può costringere a ripetere intere sezioni di gioco. Purtroppo, non mancano altri bug ancor più gravi, per lo più legati proprio ai comandi (può capitare che lo scoiattolo smetta di attaccare), o all'attivazione di determinati eventi (ad esempio siamo riusciti a procedere nel livello non rispettando le consegne imposte dal gioco).