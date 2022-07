Escape Academy: la recensione di un concentrato di puzzle di sorprendente qualità

Coop di qualità

Escape Academy: questa è la mappa principale dove potremo accedere ai diversi livelli di gioco, qui alcuni ancora nascosti tra le nubi

Quest analisi, però, non può che iniziare con un avvertimento: anche se completabile da soli, quest'avventura è chiaramente pensata per essere affrontata in due giocatori e non sarebbe stata male nemmeno in tre, aggiungiamo noi. Ma ci accontentiamo e non rimaniamo delusi: l'interazione tra i due giocatori è massima ed è un continuo scambiarsi oggetti, pareri e possibilmente soluzioni.

In questo Escape Academy ricorda Sea of Thieves, entrambi costruiti attorno a un gameplay molto fisico, di leve da tirare e pulsanti da premere e amici con i quali collaborare. La cooperazione resta serrata perché, come nei giochi di Josef Fares, entrambi i giocatori vedranno quel che vede l'altro attraverso uno schermo diviso a metà verticalmente. Così si resta sempre partecipi, anche quando inevitabilmente saremo in preda allo sconforto perché ancora lontani dalla soluzione.

Escape Academy inizia con due amici che visitano una escape room nella loro città e qui dimostrano di essere talmente bravi da attirare l'attenzione dell'Accademia della Fuga, una sorta di Hoghwarts, ma specializzata in escapologia. Tra le torri, le aule e i cortili della scuola avranno a che fare con personaggi diversi, professori e studenti protagonisti di dialoghi veloci e in fondo di poca importanza, e ben concepiti.

Contorno piacevole e di pregio che lascia ben volentieri spazio a quello che è il vero cuore dell'esperienza: le diverse escape room che andranno a comporre la nostra carriera scolastica nell'accademia. Ai due viene anche data una camera nel dormitorio nella scuola, inizialmente un po' scarna ma che diventerà più piacevole e colorata man mano che verranno risolti gli enigmi proposti dal gioco.