MSI-B550I-Gaming-Edge-Wi-Fi, la recensione di una scheda madre piccola ma coraggiosa

Con la recensione della MSI B550I Gaming Edge Wi-Fi abbiamo colto l'occasione per abbinare la piccola scheda madre per sistemi Mini-ITX con due Ryzen 5000, i nuovi processori AMD che combinano un salto netto di potenza con un incremento netto nelle prestazioni in gioco. Abbastanza per misurarsi in diversi giochi con processori ben più potenti, compensando il clock inferiore con le novità architetturali dei processori Zen 3 che consentono di includere tutti i 6 core della CPU in un solo CCX. Latenze più contenute, quindi, oltre a un aumento sensibile dell'efficienza, nonostante il processo produttivo sia sempre a 7 nanometri.

Caratteristiche

Priva di vezzi RGB, la piccola scheda madre MSI si affida a un design tutto nero, salvo loghi e scritte che caratterizzano sia il raffreddamento congiunto di backpanel e VRM, sia il blocco di raffreddamento del chipset che pur piccolo comprende una piccola ventola per la dissipazione attiva. Non rinuncia quindi a nulla, escludendo i classici compromessi del formato Mini-ITX che prevedono due soli slot per la memoria con un supporto massimo di 64GB, un solo slot PCIe 4.0 16X e ben due socket M.2, uno PCIe 3.0 x4 sul retro della scheda madre e uno PCIe 4.0 x4 nascosto sotto il raffreddamento del chipset. Pur compatta, non manca quindi di nulla, compreso il jumper per il reset CMOS che però è nascosto dietro l'I/O shield e costringe a smontare la scheda madre in caso di inconvenienti. Inoltre il layout della scheda non è standard e questo crea qualche scomodità con alcuni dissipatori aftermarket.

Tornando alla connettività, le porte SATA sono invece quattro, piazzate vicino all'alimentazione principale della scheda, mentre le porte USB sono 7 di cui 2 USB 3.2 Gen 2, di cui una Type-A e una Type-C, due USB 3.2 Gen 1 Type A e 2 USP 2.0, sempre Type-A. Da notare inoltre la presenza di una porta HDMI 2.1, benché affiancata alla specifica del solo 4K a 60Hz, e di una porta Lan da 2.5 Gb. La dotazione della scheda, inoltre, include anche tre connettori per ventole/pompe e un header aRGB per chi non può fare a meno dell'illuminazione, una Wi-Fi 6 Intel AX200 con Mu-Mimo e con le sue due antenne, il Bluetooth 5.1, il classico set da 5 ingressi da 3.5mm per l'audio analogico e un'uscita SPDIF.

L'alimentazione della MSI B550I Gaming Edge non guarda certo all'overclock spinto, ma possiamo dire che già su carta si difende bene con un VRM da 8+2 fasi, con MOSFET MP86936 da 60A e controller MP2855GUT, mettendo sul piatto un'alimentazione capace di misurarsi anche con un Ryzen 9 5950X. Sia chiaro, parliamo di una scheda da ben 200 euro, ma parliamo anche di una Mini-ITX alle prese un processore da 16 core che, raggiungendo i 4.9GHz in boost, risulta decisamente impegnativo e il cui pieno supporto anticipa la possibilità di aumentare i giri dei Ryzen di fascia inferiore.

A tutto questo la scheda aggiunge anche margini di overclock sensibili per le memorie, consentendo di spingerle fino a 4600MHz e rimpinzando ulteriormente una dotazione non certo da record per una B550, ma che si difende decisamente bene considerando che parliamo di un piccolo ma robusto modello Mini-ITX. Si accontenta giusto dal punto di vista dell'estetica, comunque gradevole, e sul piano del codec audio, anche se il Realtek ALC1200 non è così male come lo si dipinge. Gode infatti di un SNR 110 dB e di dieci canali DAC che supportano contemporaneamente audio 7.1 e due canali stereo attraverso l'output HD Audio, di solito collegato al classico jack sul frontale del case. Il software, inoltre, include MSI Nahimic oltre a cancellazione dell'eco, riduzione dei rumori e beam forming che sono funzionali al microfono.