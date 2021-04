Rainbow Six Siege: Operation Crimson Heist, la recensione: l'Anno 6 prende il volo!

Rainbow Six inizia il percorso verso il suo futuro con una stagione, Operation Crimson Heist, ricca di spunti interessanti e di situazioni che anche in ottica futura allungheranno al vita al titolo competitivo. Anche la stessa scelta di inserire l'operatore all'interno del Battle Pass fa capire come gli sviluppatori siano costantemente vigili sull'andamento del mercato (la soluzione è infatti ormai una consuetudine per i giochi a stagioni con pass) per adattare il prodotto e spingerlo nella direzione migliore possibile senza snaturarlo. Vediamo dunque gli elementi fondamentali di questa nuova iniezione di contenuti nella recensione di Rainbow Six Siege: Operation Crimson Heist .

Flores

Rainbow Six Siege: Operation Crimson Heist: il nuovo operatore e il suo gadget

Come ogni nuova stagione, l'elemento cardine è chiaramente il nuovo operatore. In questo caso si tratta di Flores, l'operatore argentino, che come anticipavamo prima debutta all'interno del Battle Pass come primo livello premium per la prima volta. Nato nel quartiere di Flores a Buenos Aires, abbandona il crimine organizzato con cui era entrato in contatto fin da giovane per arruolarsi in una accademia militare. Costretto a fuggire per via delle persecuzioni da parte dei malviventi, raggiunge gli Stati Uniti. È qui che entrerà a far parte del Team Rainbow dove metterà le sue conoscenze al servizio dei giocatori.

La sua biografia delinea perfettamente anche l'identikit in-game di Flores. Un operatore schivo che ha bisogno dell'ombra per agire indisturbato. Il suo gadget, il drone modificato RCE-Ratero, è una soluzione efficace per linee di tiro, entrate furtive nelle parti inferiori dei muri o eliminazione di ostacoli; ovviamente inutile dirlo ma è inefficace contro muri rinforzati. L'infiltrazione con il Ratero richiede rapidità e riflessi, il drone infatti è invulnerabile solo dopo l'innesco della carica e l'utilizzo è limitato nel tempo al countdown che ne precede l'innesco. Insomma dovrete essere veloci con le idee e dovrete avere un'ottima conoscenza della mappa per evitare intoppi. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, Flores dispone di un AR33 d'assalto o di un fucile a colpo singolo SR25. Una GsH18 come pistola secondaria e granate stordenti o claymore come gadget secondario. Un operatore interessante che più volte ci ha dato soddisfazioni, ma che rimane comunque molto situazionale. Utile nelle fasi iniziali, soffre i momenti in cui rimane senza copertura o nei momenti in cui da solo deve fare la differenza.