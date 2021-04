The Falcon and the Winter Soldier 1x03, recensione: un brutto passo falso

Siamo al giro di boa: The Falcon and the Winter Soldier durerà sei episodi e se i primi due ci avevano convinto per il loro ritmo equilibrato e il largo spazio concesso all'introspezione e all'approfondimento dei protagonisti, questa terza settimana ci ha profondamente deluso sotto quasi ogni aspetto. I valori produttivi continuano a essere stellari, ma ci aspettavamo di più dal primo episodio che ha firmato Derek Kolstad , nientepopodimeno che il creatore di John Wick. Vogliamo immaginare che le cose siano andate così: Kolstad doveva consegnare lo script entro sera, ma la proverbiale peperonata di cozze consumata a pranzo lo ha fatto correre in bagno. "Tieni, pensaci tu", ha detto al primo stagista di passaggio. "Scrivi il resto dell'episodio, l'importante è che Sam e Bucky vadano a Madripoor e facciano cose". Kolstad non sapeva che quello stagista era in realtà un sicario della Warner Bros. inviato per boicottare il Marvel Cinematic Universe dall'interno.

Power Broker

In effetti, l'episodio comincia bene. Abbiamo John Walker che comincia a sbroccare, poi Bucky che incontra Zemo in prigione. Ve lo ricordate Zemo? Interpretato da Daniel Brühl, era il tipo fissato con l'HYDRA che ha manipolato Bucky per mettere gli Avengers gli uni contro gli altri in Captain America: Civil War. Conoscendo tutti i segreti dei Super Soldati, è ragionevolmente la pista migliore da battere se i nostri vogliono trovare i Flag Smashers. Bucky decide quindi di farlo evadere, e a questo punto The Falcon and the Winter Soldier avrebbe potuto dedicare un intero episodio alla sua rocambolesca fuga... e invece qui comincia ad andare tutto storto, perché l'evasione si risolve in un montaggio di due minuti scarsi e Zemo è fuori in un batter d'occhio. Scopriamo anche il suo lignaggio, che fa di lui un barone proprio come nei fumetti, nei quali è sempre stato conosciuto come Barone Zemo. Un retcon un po' forzato che comunque regge e dà al personaggio uno spessore interessante, facendolo diventare una specie di Batman.

The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena.

In effetti, Zemo è il personaggio più interessante dell'episodio, quello caratterizzato meglio seppur appaia un po' diverso rispetto a quello luttuoso e disperato di Civil War. Otto anni e il Blip devono averlo cambiato parecchio, ma la sceneggiatura calca troppo la mano sulle similitudini coi fumetti, in cui indossa una maschera viola per nascondere il volto ustionato: nella serie, la indossa per pochi minuti, e senza alcun motivo specifico, mentre trucida i sicari che stanno alle costole dei nostri eroi. Ma andiamo con ordine. Sam e Bucky si trovano dunque a lavorare controvoglia insieme a Zemo, che li conduce nel sottobosco criminale di Madripoor, un'isola in cui si concentra la crème de la crème della malavita. La fotografia, bisogna dirlo, è splendida, e anche se non ha alcun senso vedere il terzetto che si incammina su un ponte completamente deserto, lo skyline di Madripoor che si erge all'orizzonte sembra uscito da un albo a colori della Marvel.

The Falcon and the Winter Soldier: Daniel Brühl è il Barone Zemo.

I nostri si recano in un nightclub e una telefonata della sorella di Sam li smaschera, costringendoli alla fuga. Poco dopo, proprio quando stanno per fare una brutta fine, sopraggiunge Sharon Carter a salvarli. Praticamente questo terzo episodio va avanti così dall'inizio alla fine, tra forzature della narrativa semplicemente provvidenziali che muovono i personaggi da una posizione all'altra. Sharon, intanto, è molto cambiata. La giovane Agente 13 dello SHIELD interpretata da Emily VanCamp, la stessa che aveva tenuto testa ad Alexander Pierce in Captain America: The Winter Soldier e che ci aveva regalato il bellissimo discorso sulle donne e i compromessi al funerale di sua zia Peggy, è diventata una ricca trafficante di opere d'arte a Madripoor dopo essere fuggita in seguito agli eventi di Captain America: Civil War. Un'evoluzione, uh, interessante. Più o meno. Sharon comunque si è indurita e accetta di aiutare i nostri in cambio di una possibilità di riscatto agli occhi del governo americano.

The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie e Emily VanCamp in una scena.

Insomma, seguendo la nuova pista, Sam e gli altri arrivano a Wilfred Nagel, lo scienziato che ha ricreato il siero del Super Soldato. Mentre Sharon si trasforma in John Wick e trucida da sola una banda di sicari, Zemo fa fuori Nagel a tradimento. A questo punto Bucky avrebbe dovuto quantomeno sbatterlo di nuovo in cella, e invece no. Forse è proprio in questo momento che il terzo episodio di The Falcon and the Winter Soldier mostra il suo punto più debole. È chiaro che questa serie vuole essere una commistione di più generi, passando però sempre dal buddy movie in cui i due protagonisti battibeccano ma alla fine si vogliono un gran bene. Ecco, è come se ogni tanto gli scrittori si ricordassero che Bucky e Sam devono fare qualche battuta, e ce la infilano a forza. Sharon, Sam e Bucky si riparano dietro un container, e i due eredi di Cap cominciano a litigare senza motivo. "Ma vi pare il momento?" li apostrofa la ragazza, nella più scontata delle gag da film d'azione di serie B.

The Falcon and the Winter Soldier: Florence Kasumba è Ayo.

A fine episodio, Sharon si separa in fretta e furia dalla squadra e se ne va per la sua strada. Per come stanno le cose, ci è sembrato persino che il suo fosse un breve cammeo, ma ci sono buone probabilità che la sottotrama prosegua. L'altro problema della serie Disney+, infatti, è che a questo punto sta mettendo troppa carne al fuoco per risolvere tutto in tre episodi soltanto. Non solo abbiamo la vicenda di Sharon e Power Broker ancora da scoprire, ma pure la sottotrama dei Flag Smashers che poi non sembrano così cattivi, tranne quando fanno le rapine clamorosamente off-screen e Karli ammazza un po' di innocenti giusto per mantenere il punto. Mettiamoci anche il Wakanda: a fine episodio, Bucky si ritrova davanti Ayo, la seconda in carica delle Dora Milaje, le guardie del corpo di Pantera Nera. Comprensibilmente infastidita dal fatto che Zemo - l'assassino di re T'Chaka - sia a piede libero e che l'abbia aiutato il Lupo Bianco per giunta.